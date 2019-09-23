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إسبانيا توشح الجنرال هرمو بوسام الصليب الأكبر

إسبانيا توشح الجنرال هرمو بوسام الصليب الأكبر
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 23 شتنبر 2019 - 13:03

نشرت الجريدة الرسمية الإسبانية، اليوم الاثنين، أن الحكومة الإسبانية وشحت الجنرال دوكوردارمي محمد هرمو، قائد الدرك الملكي في المغرب، بوسام الصليب الأكبر للاستحقاق للحرس المدني.

وأكد نفس المصدر أنه باقتراح من وزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا، صادق مجلس الوزراء الإسباني على هذا التوشيح. ويعد وسام الصليب الأكبر للاستحقاق للحرس المدني أعلى وسام إسباني يمنحه مجلس الوزراء.

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