الشيخ بن بيه: الإمارات تدعم مبادرات السلام بالعالم

هسبريس من الرباط

بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية، شارك الشيخ عبد الله بن بيه، رئيس منتدى تعزيز السلم، ممثلا عن علماء المسلمين، في قمة الأمم المتحدة للحرية الدينية المنعقدة بنيويورك، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعديد من زعماء العالم.

وفي لقاء خاص جمع رئيس منتدى تعزيز السلم مع مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي، على هامش القمة الرئاسية، قال الشيخ عبد الله بن بيه: "حضرت هذا الملتقى دعوة للسلام وقناعة بقيم التسامح.. نحن لا نغيب عن الحوارات، ومستعدون للمشاركة في أي حوار مهما كان وفي أي مكان كان، ما دامت المقاصد نبيلة؛ فواجب الجميع، اليوم، هو العمل متحدين والتفكير سوياً للخروج بالعالم من وضع التوتر والاحتراب الذي يعيشه".

كما أكد رئيس منتدى تعزيز السلم، في لقائه مع مايك بينس، أن دولة الإمارات العربية حريصة على دعم كل مبادرات السلام في إطار الرؤية العامة لها والقائمة على تعزيز قيم التسامح والسلام والوئام بين البشرية.

يذكر أنه قبل أشهر عقد لقاء ثنائي بين ميغل أنخل موراتينوس، الممثل السامي لتحالف الامم المتحدة للحضارات، وبين الشيخ عبد الله بن بيه، تمهيدا لوضع "خطة عمل الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية في العالم".

وتعد قمة الأمم المتحدة الرئاسية للحرية الدينية، المنعقدة اليوم في الولايات المتحدة، هي الأولى من نوعها في العالم لحماية ورعاية التعددية الدينية.