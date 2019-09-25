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كُتّاب وآراء
الملك: الراحل الكولونيل القادري مبرور ونزيه ووطني
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الكولونيل عبد الله القادري، الأمين العام للحزب الديمقراطي الوطني، الذي وافته المنية ليلة الاثنين ـ الثلاثاء بالرباط عن عمر يناهز 83 سنة.
وقال الملك في هذه البرقية: "تلقينا بعميق التأثر، نعي المشمول بعفو الله وغفرانه، المرحوم، الكولونيل عبد الله القادري، الأمين العام للحزب الديمقراطي الوطني، تقبله الله في عداد الصالحين من عباده ".
وتقدم العاهل المغربي لأفراد أسرة المرحوم، ومن خلالهم لكافة أقربائه وأصدقائه ولأسرته السياسية الوطنية، بأحر التعازي وأصدق المواساة "في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، سائلينه عز وجل أن يعوضكم عنه جميل الصبر وحسن العزاء ".
ومما جاء في برقية الملك "وإذ نشاطركم مشاعركم في هذا الرزء الفادح، مستحضرين ما كان يتحلى به الراحل المبرور من غيرة وطنية صادقة، وتعلق متين بثوابت الأمة ومقدساتها، وما أبان عنه من نزاهة واقتدار في مختلف المهام والمسؤوليات السامية التي تقلدها، لندعو العلي القدير أن يجزيه خير الجزاء عما أسدى لوطنه من جليل الخدمات، وأن يغدق عليه شآبيب الرحمة والغفران، وعظيم المثوبة والرضوان".