صورة رسمية جديدة للملك محمد السادس بالإدارات

هسبريس من الرباط

دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، كافة القطاعات والمؤسسات العمومية إلى اعتماد صورة جديدة للملك محمد السادس بدل المتواجدة حالياً.

وجاء في منشور لرئيس الحكومة، موجه إلى وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، أن الملك اعتمد الصورة الرسمية.

وطالب العثماني، في المنشور ذاته، المسؤولين المعنيين بـ"العمل على إبراز الصورة الجديدة للملك محمد السادس وتنصيبها ودعوة كافة المؤسسات العامة التابعة لكم للالتزام بنفس الأمر".

وتتكلف مجموعة بريد المغرب، بشكل حصري، وفق المصدر الحكومي، بتوزيع الصورة الجديدة للملك محمد السادس على القطاعات العمومية.

وشرعت المؤسسات العمومية في تنزيل تعليمات رئيس الحكومي مباشرة بعد توصلها بمنشوره، حيث وجه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي مراسلة إلى مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بشأن اعتماد الصورة الرسمية للملك محمد السادس.