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الرئيسية | مدارات | صورة رسمية جديدة للملك محمد السادس بالإدارات

صورة رسمية جديدة للملك محمد السادس بالإدارات

صورة رسمية جديدة للملك محمد السادس بالإدارات
هسبريس من الرباط
الخميس 26 شتنبر 2019 - 13:05

دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، كافة القطاعات والمؤسسات العمومية إلى اعتماد صورة جديدة للملك محمد السادس بدل المتواجدة حالياً.

وجاء في منشور لرئيس الحكومة، موجه إلى وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، أن الملك اعتمد الصورة الرسمية.

وطالب العثماني، في المنشور ذاته، المسؤولين المعنيين بـ"العمل على إبراز الصورة الجديدة للملك محمد السادس وتنصيبها ودعوة كافة المؤسسات العامة التابعة لكم للالتزام بنفس الأمر".

وتتكلف مجموعة بريد المغرب، بشكل حصري، وفق المصدر الحكومي، بتوزيع الصورة الجديدة للملك محمد السادس على القطاعات العمومية.

وشرعت المؤسسات العمومية في تنزيل تعليمات رئيس الحكومي مباشرة بعد توصلها بمنشوره، حيث وجه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي مراسلة إلى مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بشأن اعتماد الصورة الرسمية للملك محمد السادس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - شمالي الخميس 26 شتنبر 2019 - 13:13
آه كم يمضي الزمن بسرعة عشرون سنة مرت و كانها موجة من الاحداث نتمنى من الله ان نستفيد من هذا الوقت فيما يرضيه
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44
2 - معلق الخميس 26 شتنبر 2019 - 13:16
ارجو من الموظفين ان ياخدو باعتبار الصورة وان يقومو بعملهم على اكمل وجه وبنزاهة على اقل على وجه ديك صورة
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-29
3 - محمد الخميس 26 شتنبر 2019 - 13:18
ياله من انجاز حقيقته حكومة العثماني إلى الأمام
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77
4 - فرانز كافكا الخميس 26 شتنبر 2019 - 13:21
وشرعت المؤسسات العمومية في تنزيل تعليمات رئيس الحكومي مباشرة بعد توصلها بمنشوره،
لو اعطى رئيس الحكومة بعض اﻷوامر لخدمة المواطن ... ما كاين للي يتسوق له ...
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80
5 - Nabil Nabil الخميس 26 شتنبر 2019 - 13:22
السلالة العلوية صمام الأمان بالمغرب الحبيب
الله ماحفظ بلدنا وملكنا المحبوب والأسرة العلوية المجيدية
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-45
6 - الحسين الخميس 26 شتنبر 2019 - 13:23
حبذا لو تصور جلالة الملك نصره الله بملابس تقليدية أصيلة مغربية مع ان هذه الصور ستكون معلقة بالمدارس والمؤسسات الدولة
فقط رأي.
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-23
7 - مرحبا الخميس 26 شتنبر 2019 - 13:28
مبادرة جيدة ونتطلع إلى المزيد . هذه المبادرة المباركة ستساعد على تقليص الفوارق الإجتماعية وستزيد من دخل الأسرة الفقيرة. وستقضي على الفقر والبطالة بشكل تدريجي
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29
8 - حسن المغترب الخميس 26 شتنبر 2019 - 13:28
تدكرت داك اليوم الذي تم فيه تنصيب الملك محمد السادس، 1999 , كأنه بالامس، مضت 20 سنة الان،هرمنا هرمنا .
صدق من قال ، الوقت كالسيف ..
اما ما اقوال الوقت كالبرق ....
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-3
9 - imad الخميس 26 شتنبر 2019 - 13:30
الشعب ينتظر تغيير المستوى المعيشي لما يلائم انسان .

وانتم تغيررون الصور !!
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35
10 - كاعي الخميس 26 شتنبر 2019 - 13:32
على أساس كل شيء على ما يرام و الخدمات الإدارية جيدة لا ينقصنا فقط سوى الصورة الحائطية
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30
11 - LASHEM JILALI الخميس 26 شتنبر 2019 - 13:37
الحمد لله هذا الامر جميل أنا احب أن أرى ملكنا محمد السادس في صورته الجديدة .
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0
12 - حمد الخميس 26 شتنبر 2019 - 13:38
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته....ناتمن من هد صوار تزيد في إصلاح لبلاد في المغرب إين شاء الله أم المغرب مزال خاصو شحال ديل أصلاحة.....عاش مالك حبيب
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0
13 - red 1 الخميس 26 شتنبر 2019 - 13:47
نحن نحترم الملك بقدر احترامه لشعب ..نحن لا نريد صورا نضعها على الحيطان لخدمة الشعب وما جدوى الصور ان كانت هي بحد ذاتها لا تنفع نفسها فغالبا ما نراها وقد اعتلاها الغبار في جل الادارات هنا تدرك قيمة الصورة لدى المسيرين ...نحن نريد دستورا وقانونا يدفع بالبلد الى الامام دستورا يحترم شعبه ويجعله هو الغاية وليس الوسيلة هذا ما نحتاجه فعلا
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