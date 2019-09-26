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مصدر مسؤول ينفي سحب الأمن والدرك من حراسة القصور الملكية

مصدر مسؤول ينفي سحب الأمن والدرك من حراسة القصور الملكية
هسبريس من الرباط
الخميس 26 شتنبر 2019 - 19:00

أفاد مصدر مسؤول في تصريحات لحريدة هسبريس، أن "الأخبار المتداولة إعلاميا حول سحب عناصر الدرك الملكي والأمن الوطني من حراسة القصور والإقامات الملكية، بسبب مزاعم تتحدث عن تسابق في الأدوار بين الجهازين"، هي أخبار غير دقيقة وتجانب الحقيقة والواقع في كثير من المعطيات.

وشدد المصدر ذاته على أن الأمر يتعلق في حقيقته بخطأ مهني ارتكبه أحد الموظفين المكلفين بالحراسة ضمن وحدات الأمن الملكي، وهو ما استدعى التفكير في إعادة انتشار وتوزيع عناصر الحراسة بشكل يضمن تفادي تكرار مثل هذه الأخطاء الوظيفية، ويسمح في المقابل بالرفع من كفاءة الموظفين والعناصر المسندة إليهم مهام الحراسة ضمن مجموعات الأمن الملكي.

ونفى المصدر المذكور، بشكل قاطع، فرضية التسابق المزعوم بين الأجهزة الأمنية. كما فند مزاعم وجود خلافات مفترضة بين المسؤولين عن هذه الأجهزة، والتي تم تقديمها على أنها هي السبب في سحب فيالق الشرف التابعة للدرك الملكي ووحدات الأمن الملكي، معتبرا أن هذه التفسيرات والخلفيات تبقى عارية من الصحة، وليست فقط مشوبة بعدم الدقة.

وأردف المصدر ذاته، في معرض تعليقه على الأخبار المتداولة إعلاميا حول هذا الموضوع، بأن القوانين والضوابط العسكرية والأمنية هي التي تحدد نطاق تدخل كل جهاز أمني، وهي التي تبين نفوذ الاختصاص النوعي والترابي لكل جهاز، وهي أيضا التي تستعرض حدود الولاية الخاصة بمهام كل مؤسسة على حدة".

وبالتالي، يكمل المتحدث ذاته، فإن المزاعم التي تتحدث عن خلافات شخصية وتسابق مزعوم بين المؤسسات الأمنية تبقى مجرد اختلاقات وهمية واستنباطات ذاتية مشوبة بعدم الصواب" وفق تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - Anas fes الخميس 26 شتنبر 2019 - 19:17
يجب حراسة الشعب اللدي قتلو المشرملون . أما القصور فهي مليئة بالحرس على أشكالها
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4
2 - Mohamed الخميس 26 شتنبر 2019 - 19:22
اش دخلنا حنا في هاذ الشبوقات وبيناتم هذه الأشياء الغريبه لا تفيد الشعب المغربي بشئ انها مجرد أمور هامشية بعيد كل البعد عن مطالب الشعب المقهور
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3
3 - مومارين الخميس 26 شتنبر 2019 - 19:27
هل هناك ادارة مستقلة تنسق بين عناصر الأمن الملكي ؟؟
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1
4 - N.H الخميس 26 شتنبر 2019 - 19:29
هنا يتم تبدير أموال الشعب ملتقانا أمام الله
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3
5 - محلل استراتيجي الخميس 26 شتنبر 2019 - 19:30
يجب انتقاء العناصر المكلفة بأمن القصور بعناية فائقة. بحيث يجب أن يكونوا سريعي البديهة خفيفي الحركة منتبهين متيقظين لا تغمض لهم جفون.هي مسؤولية جسيمة وثقيلة نسبة الخطأ فيها يجب ألا تتعدى صفر في الماءة.اللهم احفظ مولانا أمير المؤمنين بما حفظت به الدكر الحكيم. وسائر أفراد الأسرة الشريفة
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-4
6 - Maher الخميس 26 شتنبر 2019 - 19:35
انه إنجاز عضيم تتباهى به الأمم و الذي سيمكننا من العلو ببلادنا إلى أعلى. نحن محسودون على كل شيئ و على التقدم و الرفاهية التى ينعم بها شعبنا الابي.
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0
7 - Couscous الخميس 26 شتنبر 2019 - 19:41
Vive le roi
Vive le roi
Vive le roi
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-4
8 - Allal الخميس 26 شتنبر 2019 - 19:45
اصلا الأمن و الدرك خلق لحماية القصر والعائلة الملكية.
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1
9 - mohajir الخميس 26 شتنبر 2019 - 19:47
أظن أن أمن الشعب وحياته أولى من الجدران كيفما كانت بخدمة رجال الدرك والأمن خاصة مع إنتشار الجريمة وظاهزة التشرميل ، القصور يمكن حمايتها بالكميرات ورجلي أمن يكفيان لآداء المهمة
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4
10 - الحليم الحيران!!! الخميس 26 شتنبر 2019 - 19:48
بهذا الخبر يكون المصدر المسؤول قد طمأن المغاربة الذين كان النوم سيطير من عيونهم هذه الليلة.!!!
هزلت والله.
الشعب غارق في همومه مع كيف يحصل على خبزه ودوائه وتعليم أبنائه.والمسؤول يتحدث عن حراسة القصور الملكية.
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4
11 - عماد الخميس 26 شتنبر 2019 - 19:51
اللهم اجعل هذا البلد آمنا
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-1
12 - الجسور الخميس 26 شتنبر 2019 - 19:51
عناية الله ترعى سبط النبي مولانا المنصور بالله محمد السادس .
وليعلم الغائب قبل الحاضر ان الشعب المغربي الأصيل جند مجندون لاتنام جفونهم ولا تكل سواعدهم خدمة للوطن وعاهله المفدى.
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-2
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