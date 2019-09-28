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كُتّاب وآراء
ولية عهد الدنمارك تشارك في "حوار شباب" بالرباط
من المرتقب أن تحل ولية عهد الدنمارك، الأميرة ماري، بالمغرب يومي 3 و4 أكتوبر المقبل، وذلك للمشاركة في اختتام مهرجان "حوار.. شباب" الذي ستنطلق أشغاله في الـ30 من شتنبر الجاري، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة المغربية بشراكة مع برنامج "DANO-ARABE" التابع لوزارة الخارجية الدنماركية، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.
على امتداد خمسة أيام، سيشارك 100 شاب في مختبر الإبداع الذي سيختتم في الـ4 من أكتوبر بمهرجان مفتوح أمام الجمهور، بحضور مواطنين وطلبة وشركات دنماركية ومغربية ومنظمات للمجتمع المدني والسلطات المحلية.
ولية العهد الدنماركية ستحضر الافتتاح الذي سيعرف تقديم المواهب المشاركة لإبداعاتهم أمام الجمهور، وستشارك في أنشطة مختلفة بفضاء المهرجان، منها مسابقة للجري، كما ستتواصل مع الشباب المشاركين لتقديم تجربتهم من خلال هذه التظاهرة.
الأميرة ماري ستقوم خلال تواجدها في التظاهرة بلقاء عدد من الشركاء المحليين وشركات دنماركية، إضافة للقاءات ستجمعها بعدد من منظمات المجتمع المدني.