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الرئيسية | مدارات | ولية عهد الدنمارك تشارك في "حوار شباب" بالرباط

ولية عهد الدنمارك تشارك في "حوار شباب" بالرباط

ولية عهد الدنمارك تشارك في "حوار شباب" بالرباط
هسبريس من الرباط
السبت 28 شتنبر 2019 - 10:02

من المرتقب أن تحل ولية عهد الدنمارك، الأميرة ماري، بالمغرب يومي 3 و4 أكتوبر المقبل، وذلك للمشاركة في اختتام مهرجان "حوار.. شباب" الذي ستنطلق أشغاله في الـ30 من شتنبر الجاري، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة المغربية بشراكة مع برنامج "DANO-ARABE" التابع لوزارة الخارجية الدنماركية، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.

على امتداد خمسة أيام، سيشارك 100 شاب في مختبر الإبداع الذي سيختتم في الـ4 من أكتوبر بمهرجان مفتوح أمام الجمهور، بحضور مواطنين وطلبة وشركات دنماركية ومغربية ومنظمات للمجتمع المدني والسلطات المحلية.

ولية العهد الدنماركية ستحضر الافتتاح الذي سيعرف تقديم المواهب المشاركة لإبداعاتهم أمام الجمهور، وستشارك في أنشطة مختلفة بفضاء المهرجان، منها مسابقة للجري، كما ستتواصل مع الشباب المشاركين لتقديم تجربتهم من خلال هذه التظاهرة.

الأميرة ماري ستقوم خلال تواجدها في التظاهرة بلقاء عدد من الشركاء المحليين وشركات دنماركية، إضافة للقاءات ستجمعها بعدد من منظمات المجتمع المدني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - نور السبت 28 شتنبر 2019 - 10:43
أهلا وسهلا بك في بلدنا المغرب الحبيب . هي أميرة متواضعة ومثقفة جدا.
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2 - مواطن متتبع السبت 28 شتنبر 2019 - 11:11
وزارة الشباب والرياضة أصبحت تنظم أنشطة ذات صبغة دولية من الألعاب الافريقية الى هذا اللقاء .. تحية لهذه الوزارة المناضلة وموظفات وموظفي الوزارة
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3 - اعلي السبت 28 شتنبر 2019 - 11:32
كم اتمنا هاد التواضع أن يكون عند حكام العرب.
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