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كُتّاب وآراء
الملك يعزي "بن زايد" في وفاة خاله سهيل الكتبي
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك إثر وفاة المرحوم سهيل بن مبارك الكتبي.
وأعرب الملك عن تلقيه خبر الوفاة ببالغ التأثر والأسى، معربا للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومن خلاله لكافة أفراد أسرته الأميرية عن أحر التعازي وأخلص المواساة، "في هذا المصاب الجلل الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا سبحانه وتعالى أن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جنانه".
وأضاف الملك "وإذ أشاطركم مشاعر الحزن في هذا المصاب المؤلم، لأسأل الله عز وجل أن يحفظ سموكم وأسرتكم الكريمة من كل مكروه، ويديم عليكم أردية الصحة والعافية وطول العمر".
كما بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، معبرا من خلالها عن عميق التأثر، وقال: "علمت بعميق التأثر والأسى، نعي المشمول بعفو الله ورضاه، شقيقكن المرحوم سهيل بن مبارك الكتبي، أحسن الله قبوله إلى جواره، مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان".
ومما جاء في برقية الملك "وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب لسموكن، ومن خلالكن، لكافة أفراد أسرتكن الأميرية الجليلة، ولأهل الراحل المبرور وذويه، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في هذا المصاب الأليم، داعيا العلي القدير أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يشمل الفقيد العزيز بواسع رحمته وغفرانه، ويجزيه خير الجزاء على ما قدم بين يدي ربه من أعمال جليلة ومبرورة".
وختم محمد السادس برقية التعزية بـ "وإذ أشاطركم أحزانكم في هذا الرزء الفادح، الذي لاراد لقضاء الله فيه، فإني أضرع إليه عز وجل أن يحفظ سموکن وأسرتكن الأميرية الكريمة من كل مكروه، وأن يديم عليكن أردية الصحة والعافية وطول العمر، في ظل أخي الأعز الأكرم، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، رعاه الله".