الملك محمد السادس يثمّن التعاون المغربي الألماني

هسبريس ـ و.م.ع

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة الى رئيس جمهوية ألمانيا الاتحادية، فرانك فالتر شتاينماير، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعربت هذه البرقية عن أحر التهاني للرئيس فرانك فالتر شتاينماير وأصدق المتمنيات للشعب الألماني بموصول التقدم والرقي.

ومما جاء في التهنئة الملكية:" أغتنم هذه المناسبة لأعرب لفخامتكم عن تثميني لأواصر الصداقة والتقدير المتبادل التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والتي تشكل أساسا صلبا لعلاقات التعاون المتميزة القائمة بينهما في مختلف المجالات".

ونوه الملك محمد السادس، بهذه المناسبة، بـ"الدينامية القوية التي مافتئت تطبع العلاقات المغربية الألمانية، والتي تترجم ما يحذو بلدينا من إرادة قوية لتعزيز تعاونهما الثنائي المثمر لما فيه مصلحة شعبينا الصديقين".