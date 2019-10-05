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بوريطة يسلّم رسالة خطية ملكية إلى بابا الكنيسة

بوريطة يسلّم رسالة خطية ملكية إلى بابا الكنيسة
هسبريس من الرباط
السبت 05 أكتوبر 2019 - 18:25

بعث أمير المؤمنين الملك محمد السادس رسالة خطّية إلى بابا الكنيسة فرنسيس الأول.

وقام بتسليم الرسالة الملكية، اليوم السبت، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، خلال استقباله من طرف البابا فرنسيس.

وبالإضافة إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، حضر اللقاء كل من أحمد توفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ورجاء ناجي، سفيرة المغرب بالفاتيكان.

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