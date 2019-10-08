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الرئيسية | مدارات | المغرب وروسيا يعززان التعاون بالمجال العسكري

المغرب وروسيا يعززان التعاون بالمجال العسكري

المغرب وروسيا يعززان التعاون بالمجال العسكري
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 13:03

قام وفد عسكري من القوات المسلحة الروسية، برئاسة الجنرال ستافسكي يوري ميخائيلوفيتش قائد سلاح الهندسة، بزيارة إلى المملكة المغربية من 1 إلى 4 أكتوبر الجاري.

وبهده المناسبة، زار الوفد العسكري الروسي بعض الوحدات والمرافق التابعة لمفتشية الهندسة للقوات المسلحة الملكية، بما في ذلك وحدة الإنقاذ والإغاثة ومركز التكوين لسلاح الهندسة، ومختبر التجارب الجيو-تقنية والهندسة المدنية.

كما قام الجنرال ستافسكي يوري ميخائيلوفيتش بزيارة ودية للجنرال دوكوردارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، ثمّن على إثرها المسؤولان حصيلة النتائج الإيجابية للتعاون العسكري الثنائي بين المملكة المغربية وروسيا الاتحادية.

وتهدف هذه الزيارة، وفق الجانبين، إلى تعزيز علاقات التعاون العسكري القائم بين المملكة المغربية وجمهورية روسيا الاتحادية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - sécurité الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 13:37
ومتى كانت روسيا تهتم بتسليح المغرب فهي دائما ما تقف مع الجانب الأخر فحذاري يا مغرب من التجسس الروسي على الترسانة التي أصبح يمتلكها المغرب
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-2
2 - مواطن مغربي طموح الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 13:45
أقترح فتح شعب لكل اللغات العالمية مثل الإنجليزية والألمانية والروسية والإسبانية والإيطالية في كل المعاهد والمدارس العايا المغربية المدنية والعسكرية حتى لا يبقى الإعتماد فقط على التواصل باللغة الفرنسية
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