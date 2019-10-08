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كُتّاب وآراء
المغرب وروسيا يعززان التعاون بالمجال العسكري
قام وفد عسكري من القوات المسلحة الروسية، برئاسة الجنرال ستافسكي يوري ميخائيلوفيتش قائد سلاح الهندسة، بزيارة إلى المملكة المغربية من 1 إلى 4 أكتوبر الجاري.
وبهده المناسبة، زار الوفد العسكري الروسي بعض الوحدات والمرافق التابعة لمفتشية الهندسة للقوات المسلحة الملكية، بما في ذلك وحدة الإنقاذ والإغاثة ومركز التكوين لسلاح الهندسة، ومختبر التجارب الجيو-تقنية والهندسة المدنية.
كما قام الجنرال ستافسكي يوري ميخائيلوفيتش بزيارة ودية للجنرال دوكوردارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، ثمّن على إثرها المسؤولان حصيلة النتائج الإيجابية للتعاون العسكري الثنائي بين المملكة المغربية وروسيا الاتحادية.
وتهدف هذه الزيارة، وفق الجانبين، إلى تعزيز علاقات التعاون العسكري القائم بين المملكة المغربية وجمهورية روسيا الاتحادية.