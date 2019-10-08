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الرئيسية | مدارات | الملك محمد السادس يتعافى من وعكته الصحية

الملك محمد السادس يتعافى من وعكته الصحية

الملك محمد السادس يتعافى من وعكته الصحية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:43

شوهد الملك محمد السادس مساء أمس، وفي أيام قليلة قبل ذلك، وهو يتجول بسيارته التي كان يقودها بنفسه في بعض شوارع مدينة الدار البيضاء، ليمنح إشارات قوية على تعافيه وتحسن حالته الصحية بعد الوعكة الصحية الطارئة التي ألمت به قبل أيام خلت.

وأفادت مصادر متطابقة بأنه من المرتقب أن يستقبل الجالس على عرش المملكة يوم غد الأربعاء، أو بعد غد على أكثر تقدير، حكومة سعد الدين العثماني المُعدلة، قبل أن يترأس الملك مجلسا وزاريا جديدا لمناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2020، كما أنه سيرأس افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان يوم الجمعة المقبل.

وكان العاهل المغربي قد تعرض، وفق بلاغ للديوان الملكي صدر يوم 29 شتنبر الماضي، لوعكة صحية، حيث تعرض لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد، كما أن طبيبه الخاص أوصى الملك بخلوده لفترة راحة طبية لبضعة أيام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - OUSSAMA الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:52
الحمد الله على السلامة يا جلالة الملك
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2 - مغربي... الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:53
الله يشافيك ويطول في عمرك............ امين
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3 - Jamal الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:55
Want his Majesty to build a decent hospital in Morocco , So next time His Majesty get the Flu , there will be no need to take a whole plane to Paris .

Chokran Hesspress
Chokran Alkhot
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4 - ftah الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:56
على سلامتو ... الف سلامة عليه .
بالنسبة للحكومة المعدلة لا جديد في الافق مادام الوزراء يتقاتلون على حقائبهم الوزارية .
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5 - Naim Ahmed الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:57
Bonsoir ; Nahmado lah , nahmado lah
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6 - من شعبك الوافي الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:58
الله يحفضك وينجيك من كول شار يا حبيبنا وتاج راسنا الشفاء ثما الشفاء ثما الشفاء بادني الله والملااكة والرسول يا ربي اشفي انتا الشافي سيدنا وحبيبنا من كول سقام يا الرحم الراحمين
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7 - رشيد امستردام الهولندية الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:59
السلام عليكم
الحمد لله على سلامتو محنة والدوز نتمنى له صحة جيدة
والسلام رشيد امستردام
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8 - jamal الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 22:00
الحمد لله , اللهم احفظ ملكنا الطيب وارزقه الصحة و السعادة وطول العمر .
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9 - نعيمة الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 22:04
الحمد لله على سلامة ملكنا المحبوب .اطلب من العلي القدير ان يحفظك ويرعاك للعائلة الملكية ولشعبك العزيز.
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10 - محمد خلفاوي الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 22:04
الحمد لله يا رب أحمد و اشكرك على شفاؤك ملكنا محمد السادس نصره الله
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11 - مغربي الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 22:05
نحمد الله ونشكره بمناسبة شفاء ملكنا المفدى محمد السادس أطال الله عمره وحفظه من كل سوء.
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12 - chan الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 22:05
الحمد لله الله يحفض لينا و يبعد عنه المرض وكل مكروه
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13 - Abdelhak الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 22:05
اللهم اشفيه واشفي جميع مرضى المسلمين.
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14 - زهير الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 22:06
الله اشافيه .اللهم ارزقه النصر و احفظه
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15 - مغربي الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 22:06
الحمدالله الله يشفيه يطول عمرو
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16 - العليوي الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 22:06
الحمد لله على سلامته الله احفظو ويحفظ المسلمين أجمعين
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17 - Moussa الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 22:06
Alhamdou Li Allah! May Allah keep him healthy.
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18 - فكيكي الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 22:07
الحمد لله على سلامته تهانئنا لجلالة الملك على شفائه وعافيته راجين عز وجل أن يحفظه في صحته وأسرته وشعبه ووطنه.آمين
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19 - متقاعد الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 22:09
نشكر ربنا الكريم على تحقيق دعواتنا للشفاء العاجل لامير المؤمنين حفظه الله من كل مكروه لعاءلته ولشعبه الوفي!!! ادامك الله يا امير المؤمنين ذخرا وملاذا لهذا البلد الامين واشد عظضك بالامير العزيز مولاي الحسن وساءر افراد اسرتك العلوية الشريفة. انه سميع مجيب.
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