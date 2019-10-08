الملك محمد السادس يتعافى من وعكته الصحية

هسبريس من الرباط

شوهد الملك محمد السادس مساء أمس، وفي أيام قليلة قبل ذلك، وهو يتجول بسيارته التي كان يقودها بنفسه في بعض شوارع مدينة الدار البيضاء، ليمنح إشارات قوية على تعافيه وتحسن حالته الصحية بعد الوعكة الصحية الطارئة التي ألمت به قبل أيام خلت.

وأفادت مصادر متطابقة بأنه من المرتقب أن يستقبل الجالس على عرش المملكة يوم غد الأربعاء، أو بعد غد على أكثر تقدير، حكومة سعد الدين العثماني المُعدلة، قبل أن يترأس الملك مجلسا وزاريا جديدا لمناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2020، كما أنه سيرأس افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان يوم الجمعة المقبل.

وكان العاهل المغربي قد تعرض، وفق بلاغ للديوان الملكي صدر يوم 29 شتنبر الماضي، لوعكة صحية، حيث تعرض لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد، كما أن طبيبه الخاص أوصى الملك بخلوده لفترة راحة طبية لبضعة أيام.