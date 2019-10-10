الملك يحترم قانون السير ويقف بالإشارات الضوئية

هسبريس من الرباط

شاهد عدد من المارة مساء أمس الملك محمدا السادس، بعد استقباله التشكيلة الحكومية الجديدة، وترؤسه مجلسا للوزراء بالقصر الملكي بالرباط، وهو يقود سيارته رفقة الحاجب الملكي محمد العلوي، متجولا في بعض شوارع العاصمة.

وعاين مواطنون كيف أن الملك محمد السادس توقف بسيارته في كورنيش يعقوب المنصور، وتحديدا عند الإشارات الضوئية، ممتثلا لقوانين السير، مثل باقي السائقين في الطريق.

وتحدث الناشط الجمعوي عبد العالي الرامي عن هذا المشهد في "تدوينة فيسبوكية"، بعد أن شاهد الملك متوقفا عند "الضوء الأحمر" ليتيح للمارة عبور الطريق.

وقال الرامي: "الملك محمد السادس حفظه الله يعطى درسا في احترام الإشارات الضوئية. أمر جميل عندما يقف ملك البلاد ويحترم ممر الراجلين بالطريق الشاطئية بيعقوب المنصور، ويعطى درسا في احترام السلامة الطرقية".

وتابع المتحدث: "أمس الأربعاء حوالي السابعة مساء بعد المجلس الوزاري، وأثناء قيامه بجولة تفقدية لأحوال المواطنين كعادته، وقف احتراما للإشارات الضوئية التي تسمح بمرور الراجلين بمنطقة ديار المنصور مشروع الكورة؛ ولقي هذا الأمر استحسانا من المواطنين".