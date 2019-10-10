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الرئيسية | مدارات | الملك يحترم قانون السير ويقف بالإشارات الضوئية

الملك يحترم قانون السير ويقف بالإشارات الضوئية

الملك يحترم قانون السير ويقف بالإشارات الضوئية
هسبريس من الرباط
الخميس 10 أكتوبر 2019 - 20:05

شاهد عدد من المارة مساء أمس الملك محمدا السادس، بعد استقباله التشكيلة الحكومية الجديدة، وترؤسه مجلسا للوزراء بالقصر الملكي بالرباط، وهو يقود سيارته رفقة الحاجب الملكي محمد العلوي، متجولا في بعض شوارع العاصمة.

وعاين مواطنون كيف أن الملك محمد السادس توقف بسيارته في كورنيش يعقوب المنصور، وتحديدا عند الإشارات الضوئية، ممتثلا لقوانين السير، مثل باقي السائقين في الطريق.

وتحدث الناشط الجمعوي عبد العالي الرامي عن هذا المشهد في "تدوينة فيسبوكية"، بعد أن شاهد الملك متوقفا عند "الضوء الأحمر" ليتيح للمارة عبور الطريق.

وقال الرامي: "الملك محمد السادس حفظه الله يعطى درسا في احترام الإشارات الضوئية. أمر جميل عندما يقف ملك البلاد ويحترم ممر الراجلين بالطريق الشاطئية بيعقوب المنصور، ويعطى درسا في احترام السلامة الطرقية".

وتابع المتحدث: "أمس الأربعاء حوالي السابعة مساء بعد المجلس الوزاري، وأثناء قيامه بجولة تفقدية لأحوال المواطنين كعادته، وقف احتراما للإشارات الضوئية التي تسمح بمرور الراجلين بمنطقة ديار المنصور مشروع الكورة؛ ولقي هذا الأمر استحسانا من المواطنين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - محمد بن الخميس 10 أكتوبر 2019 - 20:14
واش دابا هادشي حتى هو خاص نفرحو ليه ونطبلو ليه ؟
العادي هو ان يحترم القانون، و النشاز هو أن لا يحترمه..
أصبح الامر العادي كيجينا غريب هههه
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86
2 - محمد سلا الخميس 10 أكتوبر 2019 - 20:17
الله يحفضو وينصروا للشعب المغربي
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-10
3 - N.H الخميس 10 أكتوبر 2019 - 20:18
هههه لا حول و لا قوة إلا بالله هل تريدونه أن لا يحترم قوانين السير أم القانون وضع ليطبق على الضعفاء فقط!!!!؟؟؟
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56
4 - Mohamed Alaoui - France الخميس 10 أكتوبر 2019 - 20:19
الملك بشر مثله مثل كل الناس، كفى تأليها للبشر. على الملك أن يحترم قانون السير و الجولان أكثر من الآخرين، و أن يحترم إرادة المغاربة أكثر من غيره، و أن يدفع الضرائب كغيره، و أن يحترم أموال و حقوق المغاربة. هو بشر مثلنا مثله، يمرض، يفرح، يحزن.. الخ. لكنه رئيس الدولة، عليه العمل أكثر من غيره مادام في منصب المسؤولية.
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68
5 - مومو الخميس 10 أكتوبر 2019 - 20:20
عادي جدا لانه لولم يحترم قانون السير سوف يخلق الحوادث ونحن تعلمنا من التلفاز المغربي
احترم قانون السير تنجي نفسك وتنجي الغير
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38
6 - بن كبور الخميس 10 أكتوبر 2019 - 20:20
وهل في ذلك عجب ؟؟ فهو الاول الواجب عليه احترام قانون السير بل وكل القوانين لكن في أكثر المرات تغلق الطرقات وتعطل مصالح المواطنين عندما يمر الموكب الملكي اليس في ذاك خرق للقانون ؟؟
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29
7 - N.H الخميس 10 أكتوبر 2019 - 20:21
أقسم بالله لو كنت شرطي مرور و مر بدون إحترام إشارات المرور(لا أتكلم عن المرور في موكب)حتى أحرر في حقه مخالفة و أطبق عليه القانون
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23
8 - رشيد طنجة الخميس 10 أكتوبر 2019 - 20:23
هنا في طنجة رايته عدة مرات وهو يقود سيارته ويحترم قانون السير كباقي المواطنين امر عادي.فملك اسبانيا فليب السادس كذالك يقود سيارته الخاصة كباقي الاسبان ويحترم قانون السير
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23
9 - متقاعد الخميس 10 أكتوبر 2019 - 20:24
هذا معروف عن جلالة الملك حفظه الله منذ ان كان وليا للعهد .كنا نراه في الدار البيظاء في العديد من المراة يحترم قانون السير كساءر العباد ! وهذا يسر القلب ويجعل من جلالته قدوة للمواطنين! فاليحيا ملكنا الهمام ويجعله ذخرا وملادا لهذا البلد الامين واشد عضده بولي عهده الامير المحبوب المولى الحسن واخيه المولى الرشيد وساءر افراد الاسرة العلوية الشريفة.امين.
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2
10 - محمد الخميس 10 أكتوبر 2019 - 20:24
سلوك عادي جدا لماذا ننظر للفعل وكأنه خارق للعادة. لنفترض أنه لم يحترم اشارة المرور سيعرض نفسه والاخرين للخطر ببساطة.
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21
11 - abou ryan and sofia الخميس 10 أكتوبر 2019 - 20:26
what's the big deal , everybody should stop at stop sign, its will be a good article if u guys see him sharing the cake with everybody
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7
12 - ملاحظ _ إف الخميس 10 أكتوبر 2019 - 20:29
شيء عادي و يتجلى ذلك في التربية المواطنة؛ علماً أن القانون فوق الجميع
دستوريا المغاربة سواء أمام القانون.
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11
13 - C'est Normal الخميس 10 أكتوبر 2019 - 20:31
C'est NORMAL Quand Même!!!
Voulez Vous qu'il écrase les piétons et les gens!!!???

Inaho YataAlame!!!???
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0
14 - احمد الخميس 10 أكتوبر 2019 - 20:33
عادي جدا ان يحترم قانون السير انه مواطن مغربي كباقي المواطنين و القانون يسري على الجميع. أين هي الغرابة.
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13
15 - مراقب الخميس 10 أكتوبر 2019 - 20:36
احترام اشارات المرور هو واجب على كل مواطن اذا كان المواطن يريد ااحفاظ على حياته وحياة الاخرين . فماذا كان سبحدث ان مر بالضوء الاحمر وجائت سبارة من الطريق الاخر مرت في الضوء الاخضر فماذا كان سيحدث ؟ اصدام ثم حادث ربما يكون مميتا ربما خطيرا . لهذا الموت لايعرف السادة والعبيد كل عنده سواسية
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10
16 - Me again الخميس 10 أكتوبر 2019 - 20:38
الشخص الأعمى في ستوكهولم يقطع جميع الطرق بكل سهولة و بدون مساعدة اي احد لان الانسان احسن من السيارة!
في بداية مجيئي الى السويد، كلما انظر بحثا عن مكان واقفا قرب ملتقى الطرق او قرب ممر الراجلين، جميع السيارات يتوقفوا كانني ملك و سائقوها ينظرون الي الى ان اظهر مغادرتي المكان و اعطي لهم الإشارة بالمرور كأني شرطي المرور!
هنا، عيب ان يتوقف الراجلين لكي تمر السيارة و لن تمر الا اذا غادر الراجل مكان ممر الراجلين او قطع الطريق اولا!
في المغرب سيارات اسعاف السيارات اي الديباناج منتشرة كالفطريات و سيارات اسعاف المرضى و المعطوبين و الحوامل شبه منعدمة! و العاقل يفهم بان السيارة احسن من الانسان المغربي!
ما هو المشكل في عدم نشر هذا التعليق؟!
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5
17 - bonjour الخميس 10 أكتوبر 2019 - 20:39
ههههههههه إذا لم يمتثل سوف يعرض نفسه للخطر استي الرامي لماذا لاتقل أن أضواء المرور لاتنحاز لا إلى هذا ولا إلى ذاك.الضوءالاحمر لم يخف من الملك الذي يجب أن يسوق وهو مطمئن وأن يكون القدوة في تطبيق القانون
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6
18 - الطالبي الخميس 10 أكتوبر 2019 - 20:40
مين الماليك كايحتارمََ وحناية لا علاش.؟
كا ينة حاجة آخرة واهية الحامد لله ياتجاول بحورية تامة
القليل لي قادرين يدروهة الله يحفاض بلادنة.
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3
19 - محيي الخميس 10 أكتوبر 2019 - 20:41
لو احترم كل سائق قوانين السياقة لختمنا كل يوم بدون قتيل في بلدان الحبيب
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6
20 - احترم تُحترم الخميس 10 أكتوبر 2019 - 20:41
يا ناس راه مسألة عادية ان الملك او أي احد غيره يحترم قانون السير..مالكم كاتشوفو العجب فهاد الشي؟! ايلا ما وقفش فالضو الأحمر، مثلا، غادي يجي شي كاميو من الجهة الأخرى يكون عندو الضو الاخضر، يدخل فيه يجيبو كاووو... احترم قانون السير تنجي نفسك وتنجي الغير
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6
21 - ابن سوس المغربي،طلب صغير الخميس 10 أكتوبر 2019 - 20:45
يل صاحب الأمر واش ممكن تنزل تمشى على رجليك و تلبس لباس عادي بلا زرابي حمرين بلا بروتوكول و تشوف الأزقة و البنى التحتية والنقل و و تطل على شعبك في الأحياء وتشوف كيفاش عايش و اشنو كا يحتاج و تسمع من البسطاء اشنو الهموم الحياتية و الإدارات العمومية كيفاش كا تعامل معاهم و تشوف اطفال مشردبن و نساء يتسولن بالأطفال و تشوف كثير من الأمور التي يخفيها عنك أصحاب الله يبارك في عمر سيدي؟ الرجاء من هسبريس المحترمة نشر رأيي نحن في دولة الحريات دولة الحق والقانون
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-1
22 - ملاحظ دقيق الخميس 10 أكتوبر 2019 - 20:48
أعلى سلطة في المغرب ممثلة في صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يحترم قانون السير .وتجد موظفا بسيطا يقود سيارة بها حرف جيم أو المغرب يخرق جميع قوانين السير بلا حسيب.
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4
23 - yansin الخميس 10 أكتوبر 2019 - 20:49
و ما الغريب في الامر ؟ كل رؤساء العالم يفعلون هذا....
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8
24 - هنريس الخميس 10 أكتوبر 2019 - 20:50
عندما كان وليا للعهد كنت اشاهده كثيرا في طريق المعمورة بسيارته حتى اصبحت امورا عادية عندي
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5
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