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كُتّاب وآراء
الملك يحترم قانون السير ويقف بالإشارات الضوئية
شاهد عدد من المارة مساء أمس الملك محمدا السادس، بعد استقباله التشكيلة الحكومية الجديدة، وترؤسه مجلسا للوزراء بالقصر الملكي بالرباط، وهو يقود سيارته رفقة الحاجب الملكي محمد العلوي، متجولا في بعض شوارع العاصمة.
وعاين مواطنون كيف أن الملك محمد السادس توقف بسيارته في كورنيش يعقوب المنصور، وتحديدا عند الإشارات الضوئية، ممتثلا لقوانين السير، مثل باقي السائقين في الطريق.
وتحدث الناشط الجمعوي عبد العالي الرامي عن هذا المشهد في "تدوينة فيسبوكية"، بعد أن شاهد الملك متوقفا عند "الضوء الأحمر" ليتيح للمارة عبور الطريق.
وقال الرامي: "الملك محمد السادس حفظه الله يعطى درسا في احترام الإشارات الضوئية. أمر جميل عندما يقف ملك البلاد ويحترم ممر الراجلين بالطريق الشاطئية بيعقوب المنصور، ويعطى درسا في احترام السلامة الطرقية".
وتابع المتحدث: "أمس الأربعاء حوالي السابعة مساء بعد المجلس الوزاري، وأثناء قيامه بجولة تفقدية لأحوال المواطنين كعادته، وقف احتراما للإشارات الضوئية التي تسمح بمرور الراجلين بمنطقة ديار المنصور مشروع الكورة؛ ولقي هذا الأمر استحسانا من المواطنين".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (24)
العادي هو ان يحترم القانون، و النشاز هو أن لا يحترمه..
أصبح الامر العادي كيجينا غريب هههه
احترم قانون السير تنجي نفسك وتنجي الغير
دستوريا المغاربة سواء أمام القانون.
Voulez Vous qu'il écrase les piétons et les gens!!!???
Inaho YataAlame!!!???
في بداية مجيئي الى السويد، كلما انظر بحثا عن مكان واقفا قرب ملتقى الطرق او قرب ممر الراجلين، جميع السيارات يتوقفوا كانني ملك و سائقوها ينظرون الي الى ان اظهر مغادرتي المكان و اعطي لهم الإشارة بالمرور كأني شرطي المرور!
هنا، عيب ان يتوقف الراجلين لكي تمر السيارة و لن تمر الا اذا غادر الراجل مكان ممر الراجلين او قطع الطريق اولا!
في المغرب سيارات اسعاف السيارات اي الديباناج منتشرة كالفطريات و سيارات اسعاف المرضى و المعطوبين و الحوامل شبه منعدمة! و العاقل يفهم بان السيارة احسن من الانسان المغربي!
ما هو المشكل في عدم نشر هذا التعليق؟!
كا ينة حاجة آخرة واهية الحامد لله ياتجاول بحورية تامة
القليل لي قادرين يدروهة الله يحفاض بلادنة.