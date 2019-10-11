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كُتّاب وآراء
الصحفية الهندية "شودري" تحاضر بأكاديمية المملكة
في إطار سلسلة المحاضرات التي تنظم في سياق الإعداد للدورة السادسة والأربعين لأكاديمية المملكة المغربية حول موضوع "آسيا أفقاً للتفيكر"، تُلقي الصحافية الهندية المعلقة السياسية، شوما شودري، محاضرة حول موضوع: "الإنقسام الذاتي: حوارات الهند مع الحداثة"، مساء اليوم بقر أكاديمية المملكة المغربية.
المحاضرة سوف تقف في موضوعها، وفق القائمين عليها، حول الظاهرة المعقدة والخصائص الجديدة للمجتمع في خضم التطور الديناميكي.
شوما شودري، صحافية هندية حائزة على عدة جوائز، محررة ومعلقة سياسية، مؤسسة ومديرة شركة للملكية الفكرية، اختارتها "مجلة نيويورك" في الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من 150 امرأة تتمتع بقوة كبيرة "تهز العالم".