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الرئيسية | مدارات | حمودي: العربية وطن شاسع .. ولا قطيعة بين لغة الضاد والأمازيغية

حمودي: العربية وطن شاسع .. ولا قطيعة بين لغة الضاد والأمازيغية

حمودي: العربية وطن شاسع .. ولا قطيعة بين لغة الضاد والأمازيغية
هسبريس من الرباط
الأحد 13 أكتوبر 2019 - 10:00

قال حمودي إن مشروع الأنثروبولوجيا كان بالنسبة إليه حدسا منذ ستينات القرن الماضي عندما كان طالبا، ثم مع استقلال البلاد والاستقلال المعرفي؛ لأن المشروع يأتي بالاستقلال المعرفي، موردا أنه كان مشروع "أنثروبولوجيا عربية"، التي زاد شارحا أنّها "أنثروبولوجيا لا تقصي طبعا الأمازيغية"، لأن "لغته العربية وطن شاسع وليس قومية شوفينية بعثية أو غيرها، والعربية كوطن شاسع تكتبها العديد من الشعوب".

ووضّح الأنثروبولوجي المغربي في محاضرة افتتاحية ألقاها بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ابن زهر بأكادير، أن "الذي يبلغ سنا معينة يكتب في مشروعه الخاص، لكن لا يجب أن يتوهم الباحث بأنه في سن العشرين مثلا سيكون قد أحاط بالمشروع ككل. بل إن الباحث ذاته يفكر في عمله ومشروعه ليبرر مشروعه هذا الذي يبقى مفتوحا وغير مكتمل". ثم أضاف قائلا: "المشروع تجربة لم يكن للباحث أن يصادق عليها منذ البداية، بل يكون له حدس، وبعض من هذا الحدس سيتضمن نقصا أو خطأ يصحح، وبعضه يكون صائبا، وبهذا المعنى يكون مشروعا".

وذكر الأنثروبولوجي المغربي أنّ العرب والأمازيغ كتبوا بالعربية وبالأمازيغية، كما كتبوا الأمازيغية كذلك بحروف عربية، وأضاف أنّ هذا الوطن الشاسع سكنه الهنود والعرب وكانوا فيه أقلية، وأنّ هذه لغة كتبها الهنود وخراسان والعراق والأمازيغ والأفارقة في مالي ونيجيريا وغيرها، و"هذا الوطن في ظروف ما كان يسع تعدُّديات كثيرة".

وعبّر حمودي عن اعتزازه بحضوره في سوس العالمة؛ لأنه في مقدمة "المعسول"، يقول المختار السوسي: "أنا لغتي أمازيغية، ثم تعلمنا العربية وذقنا حلاوتها". وزاد: "ليست هناك قطيعة بين ما هو مكتوب بالعربية وما هو مكتوب بالأمازيغية، بنفس القدر الذي لا توجد معه قطيعة بين شاي خاص بأهل سوس وأنواع أخرى للشاي بوادي درعة مثلا، أو مناطق أخرى من المغرب".

وعبّر الأنثروبولوجي عن تخوّفه مما أخبره به الدكتور محمد الأشهب حول تتبّعه لأعماله بتدقيق، لأنه خشي أن يُنَقِّبَ عن شيء خاطئ في أعماله التي سبق وكتبها منذ أربعين أو خمسين سنة، ثم زاد مبيّنا أنّ "هذا الخوفَ مقبول ومبرر؛ لأن الأنثروبولوجي كيفما كان يجب أن يهابَ قرّاءَه"، مضيفا: "الخوف هنا بمعنى الاحترام؛ لأنه بالخوف منهم واحترامهم لن يكتفي بالتجميع والنشر فقط، وهي الظاهرة المنتشرة عندنا في الطبع والنشر".

وأشار حمودي إلى أنّه عندما يكتُب يحضُرُه القارئ ويأخُذه بعين الاعتبار ويهابه ويصحح ويحذف ما شاب عمله من نقص، احتراما لذكاء هذا القارئ الذي يفرض التفكير فيما سيُقدّمه الكاتب له لأن ذلك مسؤولية على عاتقه.

وزاد أن هذا يتمّ خاصة عندما يكون أمام شباب؛ لأن ذلك يدفعه إلى التّفكير في أنّه يجب أن يُقدّم لهم منتوجا جيدا ليس كحقيقة مطلقة، بل ما يهم هو الخطوات التي قادت إلى تلك النتائج؛ فبها يتمكن القارئ، والطالب على الخصوص، من قياس مدى قدرته على مجاراة هذا العمل ونتائجه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - احمد القروي الأحد 13 أكتوبر 2019 - 10:12
شكرا للفكر عبدالله حمودي على مجهوداته هنا و هناك و حضوره المتميز في الساحة الوطنية و نبل افكاره و تواضعه و سعة فكره و صدره...شكرا لكل من يساهم في نماء المغرب بكل فئاته و مكوناته و روافده اللسنية الثقافية السياسية...
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14
2 - باحث في علم الاجتماع الأحد 13 أكتوبر 2019 - 10:18
هرم من أهرام عالم الفكر كما طلعت على العديد من مؤلفات كا الضحية و اقناعتها ، موسم الحج ، الشيخ و المريد كلها مؤلفات غنية يحاول من خلالها فك لغز الازمات التي يعشعا المجتمع المغربي تحديدا طبيعة السلطة السياسية و تاتيرها على المجتمع في استغلال الدين في ممارسة السياسية لمادا لم يتم تعيين هدا الهرم في وزارة التقافة او احد الوزراة اما انا الكفاءات تهمش الى حين اخر
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10
3 - أستاذة وطنية الأحد 13 أكتوبر 2019 - 10:24
الله يعطيك الصحة باحث مقتدر زاوج بين الامازيغية والعربية كاعتراف منه أنهما لغتان َمرتبطتان لا انفصال بينهما ومن تم يكون قد صحح بعض الأفكار العنصرية التي تعلي كفة الامازيغية على العربية
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-3
4 - جبيلو الأحد 13 أكتوبر 2019 - 10:48
الامازيغ في اصل هم خليط من اجناس مختلفه كرومان و الفنيقيين و العرب و الهنود و كازخستان ولهجتهم هي ايضا عباره هن خليط من اللغات . لم يكن هناك ابدا شعب امازيغي. لغتهم تطور ت مع الوقت.روافا في شمال المغرب يتحدثون لهجه لا علاقة لها بلهجه سوس. وحتى لباسهم و موسيقاهم تختلف.
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-19
5 - sami الأحد 13 أكتوبر 2019 - 10:59
Our Moroccn culture(s) consists of a body(Arabic) and a soul (Tamazight) .No matter what language we use to talk about our culture(s), it remains always specific and particular and it's the Amazigh, Jewish, Mediterranean, Sub-Saharan, Moorish, Arabo-islamic affluents that make it Moroccan
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0
6 - الهرم الأكبر الأحد 13 أكتوبر 2019 - 11:02
مثل هؤلاء الأهرام الذين يلملمون ولا يشتتون ويجمعون ولا يفرقون هم الذين يجب أن يقحموا في ساحة الفكر والأدب المغربية، وليس الخبزيين الانتهازيين الذين يبيعون ادمغتهم بعرض من الدنيا.
وهؤلاء هم الذين على هذا الجريدة أن تقدمهم للقراء
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