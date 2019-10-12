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كُتّاب وآراء
رئيس رواندا بول كاغامي يحل ضيفا على المغرب
حل رئيس جمهورية رواندا بول كاغامي، اليوم السبت، بمدينة مراكش للمشاركة في أشغال الدورة الـ12 لمؤتمر السياسة العالمية.
ولدى وصوله إلى مطار مراكش المنارة الدولي، وجد الرئيس كاغامي في استقباله رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، وسفير جمهورية رواندا بالمغرب؛ ماتياس هاريبامونغو.
وبعد أن استعرض تشكيلة من القوات الملكية الجوية ،التي أدت التحية، تقدم للسلام على الرئيس الرواندي والي جهة مراكش أسفي، كريم قسي لحلو، والنائب الأول لرئيس مجلس الجهة سمير كودار، ورئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقايد، ورئيسة المجلس الإقليمي لمراكش جميلة عفيف، إلى جانب شخصيات مدنية وعسكرية أخرى.