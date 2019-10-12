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الرئيسية | مدارات | رئيس رواندا بول كاغامي يحل ضيفا على المغرب

رئيس رواندا بول كاغامي يحل ضيفا على المغرب

رئيس رواندا بول كاغامي يحل ضيفا على المغرب
هسبريس ـ و.م.ع
السبت 12 أكتوبر 2019 - 19:10

حل رئيس جمهورية رواندا بول كاغامي، اليوم السبت، بمدينة مراكش للمشاركة في أشغال الدورة الـ12 لمؤتمر السياسة العالمية.

ولدى وصوله إلى مطار مراكش المنارة الدولي، وجد الرئيس كاغامي في استقباله رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، وسفير جمهورية رواندا بالمغرب؛ ماتياس هاريبامونغو.

وبعد أن استعرض تشكيلة من القوات الملكية الجوية ،التي أدت التحية، تقدم للسلام على الرئيس الرواندي والي جهة مراكش أسفي، كريم قسي لحلو، والنائب الأول لرئيس مجلس الجهة سمير كودار، ورئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقايد، ورئيسة المجلس الإقليمي لمراكش جميلة عفيف، إلى جانب شخصيات مدنية وعسكرية أخرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - عبدو السبت 12 أكتوبر 2019 - 19:24
ها المثل الأعلى الذي يجب الإقتداء به أسي العثماني، لقد استطاع بالإرادة السياسية أن يخرج البلاد من الحرب والجهل والفقر في ضرف 20 سنة لا غير!!!
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2 - مرحبا السبت 12 أكتوبر 2019 - 19:30
لعنه يفيدنا بتجربتهم ووصفتهم السحرية للخروج من الوضع الكارتي الذي نمر به
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3 - DeKiSs السبت 12 أكتوبر 2019 - 20:02
خذوا النموذج والحكامة والعبرة من المدرسة السياسية الحديثة لرواندا يا معشر المسلمين..ان نار جهنم وقودها الناس والحجارة.
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4 - الواقعي السبت 12 أكتوبر 2019 - 20:07
كون غير يسلفوه لينا اربع سنين نقادو لبلاد شوية و نصيفتو ليهم لعثماني يكذب عليهم شوية
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