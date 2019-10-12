الملك محمد السادس يبارك منح آبي "نوبل للسلام"

هسبريس - و.م .ع

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة للوزير الأول لجمهورية اثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، آبي أحمد علي، وذلك بمناسبة منحه جائزة نوبل للسلام 2019.

ومما جاء في هذه البرقية: "تلقيت ببالغ السرور نبأ منحكم جائزة نوبل للسلام 2019، تقديرا لدوركم الريادي في تسوية النزاع الحدودي مع دولة إريتريا، ولما تبذلونه من مساع حميدة لبناء الثقة واستثباب السلم والأمن في منطقتي شرق وشمال شرق إفريقيا".

وأعرب ملك المغرب للوزير الأول الاثيوبي عن أحر تهانئه على هذا الاستحقاق الدولي الرفيع، وأضاف: "لي كامل اليقين، أنه لن يزيدكم إلا عزما وإصرارا على مواصلة أعمالكم ومساعيكم الخيرة لإشاعة وترسيخ القيم الإنسانية الكونية للتعايش والتسامح والإخاء".

كما اغتنم الملك محمد السادس هذه المناسبة ليعبر للوزير الأول الاثيوبي عن اعتزازه بما يربط المملكة المغربية وجمهورية اثيوبيا الفدرالية الديمقراطية من أواصر الأخوة الإفريقية المتينة وعلاقات مبنية على التعاون المثمر.