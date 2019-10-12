24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:01
|07:27
|13:19
|16:29
|19:02
|20:16
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- وفاة الروسي أليكسي ليونوف .. أول إنسان "مشى في الفضاء"
- فرقة أمنية بفاس توقف سارق أسلاك للاتصالات
- سيّد قصر قرطاج .. علماني يناصر الفقراء أم محافظ يحارب الفساد؟
- جديد هواتف ﺗﻜﻨﻮ
- هكذا تقلل السمنة والزيادة في الوزن الناتج المحلي لبلدان العالم
سيّد قصر قرطاج .. علماني يناصر الفقراء أم محافظ يحارب الفساد؟ (5.00)
"التوحيد والإصلاح" تمسك العصا من الوسط في قضية الحريات الفردية (5.00)
- العثماني: "التكنوقراط" إضافةٌ للحكومة .. واستوزار أمكراز "أعجوبة" - (112)
- قيادي حزبي يدعو إلى إلغاء تجريم بيع الخمور للمغاربة المسلمين - (108)
- خاليلوزيتش: اللاعب المحلي المغربي ضعيف بدنياً - (88)
- حمد الله: "رونار الفاشل" سبب رحيلي عن المنتخب - (60)
- "التجمع الأمازيغي" يدين الهجوم التركي على الأكراد - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الملك محمد السادس يبارك منح آبي "نوبل للسلام"
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة للوزير الأول لجمهورية اثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، آبي أحمد علي، وذلك بمناسبة منحه جائزة نوبل للسلام 2019.
ومما جاء في هذه البرقية: "تلقيت ببالغ السرور نبأ منحكم جائزة نوبل للسلام 2019، تقديرا لدوركم الريادي في تسوية النزاع الحدودي مع دولة إريتريا، ولما تبذلونه من مساع حميدة لبناء الثقة واستثباب السلم والأمن في منطقتي شرق وشمال شرق إفريقيا".
وأعرب ملك المغرب للوزير الأول الاثيوبي عن أحر تهانئه على هذا الاستحقاق الدولي الرفيع، وأضاف: "لي كامل اليقين، أنه لن يزيدكم إلا عزما وإصرارا على مواصلة أعمالكم ومساعيكم الخيرة لإشاعة وترسيخ القيم الإنسانية الكونية للتعايش والتسامح والإخاء".
كما اغتنم الملك محمد السادس هذه المناسبة ليعبر للوزير الأول الاثيوبي عن اعتزازه بما يربط المملكة المغربية وجمهورية اثيوبيا الفدرالية الديمقراطية من أواصر الأخوة الإفريقية المتينة وعلاقات مبنية على التعاون المثمر.