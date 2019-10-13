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الرئيسية | مدارات | وزارة الخارجية ترفض مقاربة مزوار لوضع الجزائر

وزارة الخارجية ترفض مقاربة مزوار لوضع الجزائر

وزارة الخارجية ترفض مقاربة مزوار لوضع الجزائر
هسبريس من الرباط
الأحد 13 أكتوبر 2019 - 15:22

شجبت وزارة الشؤون الخارجية، من خلال بلاغ، التصريحات الصادرة عن صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بخصوص الاحتجاجات في الجزائر.

وقال مزوار، خلال مشاركته في مؤتمر السياسة الدولي الذي تحتضنه مراكش حاليا، إن هذه الاحتجاجات تبعث الأمل، والعسكر مدعو لتقاسم السلطة في هذا البلد.

واعتبرت الوزارة، ضمن بلاغها، أن "صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اعتقد أنه يتعين عليه التعليق على الوضع الداخلي بالجزائر".

المصدر نفسه أضاف أن الحكومة المغربية "تشجب هذا التصرف غير المسؤول والأرعن والمتهوّر" وأن "هذا التصريح أثار تساؤلات على مستوى الطبقة السياسية والرأي العام بخصوص توقيته ودوافعه الحقيقية".

وشددت الوزارة على أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب لا يمكنه الحلول محل الحكومة في اتخاذ مواقف حول القضايا الدولية، لاسيما التطورات في الجزائر، البلد الجار، حيث موقف المملكة واضح وثابت بهذا الخصوص.

"المملكة المغربية قررت التمسك بنهج عدم التدخل إزاء التطورات في الجزائر. إن المغرب يمتنع عن أي تعليق بهذا الخصوص، فهو ليس له أن يتدخل في التطورات الداخلية التي يشهدها هذا البلد الجار، ولا أن يعلق عليها بأي شكل كان"، تردف وزارة الشؤون الخارجية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - العبدي الأحد 13 أكتوبر 2019 - 15:42
هذا هو المعقول ، كل واحد يديها فشغالاتو ، النأي بالنفس ، الإبتعاد عن المشاكل قدر المستطاع
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18
2 - سعد الحديقة الأحد 13 أكتوبر 2019 - 15:44
مزوار اعتقد أو نسي أنه ما زال وزير الخارجية للدولة المغربية
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15
3 - عصام الوجدي الأحد 13 أكتوبر 2019 - 15:46
عين العقل،فالتدخل في شؤون الغير غير مقبول.لذا وجب على الطرف الآخر المعاملة بالمثل،وعدم التدخل كذلك في شؤوننا الداخلية.
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4 - الملاحظ الأحد 13 أكتوبر 2019 - 15:46
العسكر يبحث عن حل لازمته حتى عبر خلق مشكل مع المغرب.لذلك لا يجب ان نمحه تلك الفرصة
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16
5 - سكفاندري الأحد 13 أكتوبر 2019 - 15:50
هاذا المسؤول عوض أن يلتفت إلى المشاكل الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد و العباد و أن يناقشها مع نظرائه في الدول التي بدئت تسبقنا من خلال هاذا المؤتمر المراكشي العالمي، أخد يتفلسف و يناقش سياسيا ما يجري في الجزائر وكان الجزائر ليس لها من يدافع عنها. فهذه صورة بسيطة حول العقلية السائدة عند مسؤولينا في مغربنا الحبيب. نحن في واد نفيفيخ وهم في نهر لاسين.
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2
6 - نسخة لتصريح شباط ضد موريتانيا الأحد 13 أكتوبر 2019 - 15:52
لو فعلها أحد آخر من حزب غير حزب الأحرار لوقع له مثل ما وقع لأمين حزب الاستقلال المخلوع حين صرح تصريحا غير مسؤول مس بأمن الجارة الموريتانية.
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7 - Abdelhak الأحد 13 أكتوبر 2019 - 15:53
لا تنسوا بأن مزوار كان وزيرا للخارجية بالمغرب الحبيب يوما ما.
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8 - chihab الأحد 13 أكتوبر 2019 - 15:56
كنت متأكدا على أنه سوف يوبخ من الجهات الرسمية فعندما قراة المقال البارحة تأكدت ان هذا الشخص على لا يعلم حتى في ابجديات السياسة من هنا تيقنة بأننا في الواقع لا نتوفر على رجالات للدولة حقيقيون فهو في الواقع لم يكن يعمل إطلاقا في المجال السياسي جاووا به من عالم المال والأعمال ليجد نفسه وزيرا للخارجية صدفة
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9 - السلام عليكم الأحد 13 أكتوبر 2019 - 15:56
من المقاولات ....للحديث عن الجزائر....
الله إهديكم.....
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10 - Chouaib Mouhaabat الأحد 13 أكتوبر 2019 - 15:57
وحل غا المشاكل أسي مزوار داخل الوطن لينتا عايش فيه أجابك لمشاكل ديال بلادات الناس صافي قطعتي الواد أو نشفو رجليك زعما حنا صافي ماخصنا والو عايشين مزيان عندنا الصحة عندنا التعليم عندنا فرص الشغل..... الحصول كاتبغو تبانو ولكن مكاتعرفوش كيفاش
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11 - المهاجر الأحد 13 أكتوبر 2019 - 15:58
صحيح أنه لا يحق له التدخل ....لكن على الأقل لا ننسى عندما وصف وزير خارجيتهم انداك أن بنوك المغرب تبيض أموال الحشيش في أفريقيا ووووو....والخطوط الجوية تنقل أشياء أخرى غير المسافرين ....وقال انه بشمال إفريقيا توجد فقط الجزائر. ....الخ ....المهم يمكن مزوار بقا فيه الحال وساين اللحضة لي رد فيها الصرف
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12 - مغربي حر الأحد 13 أكتوبر 2019 - 15:58
ربما هو الخوف من تصريحات مضادة من طرف الجزائر لحراك الريف الذي تم اعتقال شباب أبرياء بدعوى "المس باستقرار الوطن" وهؤلا ء الشباب وراء السجون والله هم أحرص على استقرار الوطن من الطبقة السياسية والأحزاب التي لا يهمها سوى مصلحة جيوبهم واستقرار في مناصبهم. نفس السياسة نفس الاتهامات في المغرب والجزائر لأن القائمين والمسؤولون في المحاكم ومن يلفقون التهم الجاهزة ضد شباب الحراك من مخلفات المستعمر الفرنسي. لا نريد أحزابا ولا باترونات نريد وطنا يتسع للجميع ولا فرق بين هذا وذاك.
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