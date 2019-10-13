وزارة الخارجية ترفض مقاربة مزوار لوضع الجزائر

هسبريس من الرباط

شجبت وزارة الشؤون الخارجية، من خلال بلاغ، التصريحات الصادرة عن صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بخصوص الاحتجاجات في الجزائر.

وقال مزوار، خلال مشاركته في مؤتمر السياسة الدولي الذي تحتضنه مراكش حاليا، إن هذه الاحتجاجات تبعث الأمل، والعسكر مدعو لتقاسم السلطة في هذا البلد.

واعتبرت الوزارة، ضمن بلاغها، أن "صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اعتقد أنه يتعين عليه التعليق على الوضع الداخلي بالجزائر".

المصدر نفسه أضاف أن الحكومة المغربية "تشجب هذا التصرف غير المسؤول والأرعن والمتهوّر" وأن "هذا التصريح أثار تساؤلات على مستوى الطبقة السياسية والرأي العام بخصوص توقيته ودوافعه الحقيقية".

وشددت الوزارة على أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب لا يمكنه الحلول محل الحكومة في اتخاذ مواقف حول القضايا الدولية، لاسيما التطورات في الجزائر، البلد الجار، حيث موقف المملكة واضح وثابت بهذا الخصوص.

"المملكة المغربية قررت التمسك بنهج عدم التدخل إزاء التطورات في الجزائر. إن المغرب يمتنع عن أي تعليق بهذا الخصوص، فهو ليس له أن يتدخل في التطورات الداخلية التي يشهدها هذا البلد الجار، ولا أن يعلق عليها بأي شكل كان"، تردف وزارة الشؤون الخارجية.