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الرئيسية | مدارات | عارضة أمريكية تلتقط صورا بمسجد الحسن الثاني

عارضة أمريكية تلتقط صورا بمسجد الحسن الثاني

عارضة أمريكية تلتقط صورا بمسجد الحسن الثاني
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 20:20

استغلت عارضة الأزياء والمغنية الأمريكية كريستينا ميليان فرصة تواجدها بالمغرب لحضور عرض أزياء للقيام بزيارة إلى مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، والتقاط صور بباحته.

وقد تقاسمت المغنية الأمريكية صور زيارتها إلى مسجد الحسن الثاني على صفحتها بـ"الأنستغرام"، وعلقت عليها بالقول: "أرسل إليكم كثيرا من الحب من الدار البيضاء بالمغرب".

وظهرت عارضة الأزياء العالمية ببطن منتفخ، حيث سبق لها أن أخبرت المعجبين بها بأنها حبلى من صديقها "Matt Bokora".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي ببلجيكا . الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 20:31
مسجد ام دار اوبرا . لعبادة الله ام للسياحة . المسجد بيت الله مكان مقدس و كفانا من هدا الانفتاح المريض . الاسلام واضح و لا غبار عليه . على الاقل وجب أن تعمل الفولار و تستتر احتراما لحرمة بيت الله اولا و لعظمة بيت الله ....ام ان المغاربة خرجو ليها طايطاي . تدين مظهري و نفاق اجتماعي و عقيدة فارغة .
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60
2 - been الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 20:37
للمسجد حرمته ...واداب دخوله واوقات خاصة لافتتاح ابوابه اين الاوقاف ودورها في حماية مساجدنا من المتطفلين ...فهي للصلات لالأخد الصور
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43
3 - مدوخ الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 20:38
احسن يديرو شي مسلسل فيه 5963 حلقة .
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12
4 - [email protected] الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 20:42
هل مسجد الحسن الثاني اصبح معرض للفنانات ماهذا الاستهترار انه مسجد
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33
5 - مواطنة حرة الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 20:43
لا حوا ولا قوة إلا بالله.حشوما بيت الله لي خاص بالعبادة والخشوع والرجوع لالله إدخلو ليه بحال هاد الماركة.
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16
6 - أبو إسحاق الوسطي الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 20:44
حسبي الله ونعم الوكيل
أرجو من الله أن لا يستعمل بيت الله لتصوير فيلم اباحي ! من يقف وراء هذه الأمور ؟ وما الرسالة المقصودة ؟
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7 - رشيد الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 20:44
يجب احترام الأماكن المقدسة بغظ النظر على الشخص من يكون
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24
8 - molahid الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 20:58
ومن سمح لها بالدخول الى بيت الله وهل هي طاهرة ام من الحانة الى باحة المسجد؟
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0
9 - القنيطري الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 20:59
أغلبيت المغاربة عندهم عقدة النقص " complexe d’infériorité " من الغربيين هذه العقدة تدفعهم التخلي عن مقدساتهم وكرامتهم
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10 - Bahija الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 21:00
على الله ادخل شوية ديال لفلوس من السياحة لي خسروا عليه المغاربة عندهوم اومعندهومش او بزز.
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11 - حميد صفوي الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 21:05
مذهب التوفيق المفروض والمطبق في البلد يجيز الدخول الى المساجد لأخذ الصور بينما يمنع على الأئمة التطرف الى واقع البلد او المتطقة في خطب الجمعة !!
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12 - ATLAS الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 21:05
هذا ولا تاج محل مابقاش مسجد للعبادة
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13 - عابر الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 21:08
يا ايها الدين امنوا انما المشركون نجس...
صدق الله العظيم
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14 - حقيقة الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 21:08
أكبر دعاية سياحية تقدمها لبلدنا ببلاش مع العلم أن المكتب الوطني للسياحة يستنزف الملايير من أجل لا شيئ وأطره يتجولون حول العالم. والله فرحت بالصورة فهي شخصية معروفة وباراكا من الحساسيات الزائدة
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