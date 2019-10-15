عارضة أمريكية تلتقط صورا بمسجد الحسن الثاني

هسبريس من الرباط

استغلت عارضة الأزياء والمغنية الأمريكية كريستينا ميليان فرصة تواجدها بالمغرب لحضور عرض أزياء للقيام بزيارة إلى مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، والتقاط صور بباحته.

وقد تقاسمت المغنية الأمريكية صور زيارتها إلى مسجد الحسن الثاني على صفحتها بـ"الأنستغرام"، وعلقت عليها بالقول: "أرسل إليكم كثيرا من الحب من الدار البيضاء بالمغرب".

وظهرت عارضة الأزياء العالمية ببطن منتفخ، حيث سبق لها أن أخبرت المعجبين بها بأنها حبلى من صديقها "Matt Bokora".