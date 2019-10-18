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كُتّاب وآراء
"سؤال الإسلام".. مؤلف جديد للكاتب محمد بهضوض
صدر مؤخرا للكاتب المغربي محمد بهضوض مؤلّف جديد حمل عنوان "سؤال الإسلام..فلسفة الدين في الفكر العربي الإسلامي المعاصر".
ويأتي الكتاب ضمن سلسلة مؤلفات نشرها الكاتب خلال السنوات الماضية، تروم، في الجانب الفكري منها، نقد ما أسماه "الفكر الجاهز"، "أي الذي ينظر إلى الواقع نظرة تبسيطية تقوم على مبدأ "يكفي أن.." أو "يجب فعل كذا..."، انطلاقا من فكرة أو إيديولوجيا أو تأويل لنص معين".
وكان بهضوض بدأ هذه السلسلة بإصدار من بيروت، تلاه كتابان حملا عنوان "سياسات الخلاص" و"الرأي العام"، قبل أن يصدر كتابه الأخير تحت عنوان "الإسلام الممكن".
وينطلق هذا الكتاب من فكرة مؤداها أن العالم العربي الإسلامي ما فتئ يشهد منذ القرن 19 مشاريع فكرية واجتهادات عدة تروم تجديد الإسلام أو إصلاحه؛ "وهي اجتهادات انقسمت إلى تيارات عدة (سلفية، حداثية، تأصيلية، جهادية، صوفية..)، اختلفت من حيث المقاربة أو المنهج، ولكنها اتفقت على شيء واحد تقريبا هو أن حل مشاكل الحاضر يوجد في الماضي، ويكفي أن نراجع تراثنا ونعيد تأويل أو قراءة آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية ومدونات السلف الصالح تأويلا أو قراءة صحيحة حتى تستقيم حالنا وندخل جميعا إلى الجنة".