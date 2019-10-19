ريشات فنانين تداعبُ "حوافر الفرس" وتغري زوار معرض الجديدة

هسبريس - عبد السلام الشامخ

خارجَ مسارح "التبوريدة" التي تموج فيها أجسادُ الفرسان "الشّجعان"، تُخلقُ عوالم من الخيال يبتدعها فنانون تشكيليون خلقوا عالماً موازياً لما يرونه في مشْوارِ البحثِ الدّائمِ عن إلهامٍ فضوليّ يُوقظ موهبتهم في مُجاراة الواقع.

هنا في معرض الفرس بالجديدة، يضربُ رشيد، وهو فنان تشكيلي، بيدهِ اليمنى اللّوحَ السّوماري القديم، وشرارة الألوانِ تشتعلُ مِن حوله، معلناً بداية تشكّل عالمٍ جديدٍ.

ككل سنة، يشاركُ عشرات الفنانين التّشكيلين في معرض الفرس بالجديدة. داخل فضاء الفن والثّقافة، يحضرُ الحصان بجبروتهِ وإثارتهِ وشهواتهِ التي تفيضُ بالألوان؛ فقد كان في كل الأزمنة مرتبطاً بالفن والثقافة، ولذلك فإن هذا الفضاء يمكن الزوار من السفر في رحلة لاكتشافِ عالم يجمع الإبداعات في علاقتها مع عالم الفروسية.

ويشملُ البرنامج الخاص بهذا الفضاء: لوحات، منحوتات، وتحفا من كل الأنواع، تثمن الفرس في كل أشكاله. ويؤكّد الفنان التشكيلي رشيد بنعبد الله أنّ "أسبوع الفرس هو أسبوع الفرح والتلاقي مع الفنانين المغاربة وأسبوع إلهام"، مضيفاً: "نعيش أسبوعاً متميزاً، نقترب من الخيلِ، كما نستلهم من العروض المقدمة".

وأضاف الفنان التشكيلي، الذي يعرض لوحاته للمرة الرابعة في معرض الفرس للجديدة: "شاركت بلوحات "الفلوغ" التي تنطلق من الظل إلى عوالم الضوء، وهي تقنية صعبة للغاية وتتطلب دقة كبيرة"، معتبراً مشاركته في المعرض "تجربة ممتعة"، وزاد موضحا: "نحتكّ مع فنانين آخرين ونلتقط أمورا جديدة، وهي فرصة مناسبة من أجل الاستفادة أكثر من تجارب الآخرين".

من جانبه، قال علي الناظر، أستاذ الفنون التشكيلية وفنان منذ ما يقارب 25 سنة: "أشاركُ للمرة الحادية عشرة في معرض الفرس للجديدة. أعمالي تأخذ صبغة مختلفة في كل مناسبة، لكن لها وحدة الموضوع المرتبط بالخيل".

ويشكّل الفرس بالنسبة للفنان التشكيلي القادم من مدينة المضيق شمال المملكة "مصدر استلهام لبعض الأفكار"، وأضاف: "أحتفل بالفرس وكل ما يتسم به من رشاقة وحيوية وإثارة وجمالية وتفاصيل الجسم، وهو ما يثيرني أكثر فيه"، مبرزاً أنه يستخدم تقنية تزاوج بين الصباغة الزيتية وتقنيات أخرى، كما يشتغل على أسندة مختلفة على الورق والثوب والشرائح الخشبية.

أما رشيد الشرايبي، المكلف بالقاعة المعاصرة "مرسم"، فيقول لجريدة هسبريس الإلكترونية إنه يشارك للمرة العاشرة في المعرض، الذي يعتبر من التظاهرات المهمة في البلاد، مضيفاً: "خلقنا 200 عمل بمساهمة 40 فناناً احتفاء بالفرس وبعلاقته مع المرأة والموسيقى".

وتعد "مرسم" واحدة من أهم الأوراش لصناعة الطباعة في المغرب، إذ أقيمت بالرباط عام 1975، وقد أنتجت أكثر من 500 نقش، وطباعة حجرية. وأضاف الشرايبي، وهو فنان تشكيلي وكاتب ناقد، أن "الفرس يخلق عوالم مختلفة، وفي حركتهِ يخلق إلهاماً متواصلا للفنانين"، مبرزاً أن "هناك معارض موازية تقام في مطار محمد الخامس ومطار الرباط".

وقالت المزيوقة ربيعة، فنّانة تشكيلية من الجديدة: "أعرض لوحاتي التي موضوعها الفرس، حيث شاركت عدة مرات في المعرض، كما أشكر كل الساهرين على هذا المعرض الذين استقبلونا بحفاوة"، وزادت: "أشتغل على حركة الفرسان والفرس، وأعبر بألواني عن كل تفاصيل حركة الفرس".

بريشتها المفعمة بالحنين والحب والإبداع، تحصر الفنانة التشكيلية المسافات والأبعاد والرؤى، في إطار جميل، حيث تمزج ألوانها بتراث محلي غارق في التقاليد، وحين تنظر إلى الشخوص التي ترسمها دائما تجد هناك سؤالا مؤجلا إلى حين...وهناك دعوة للتأمل وهناك نص لم يكتب.

وأبرزت المزوقة: "أرتبط أشدّ الارتباط بالفرس، وهو موجود في خيالي الإبداعي من حيث ألوان الفرق القادمة من قبائل مختلفة، وهو ما يجعلني أنقل هذه التفاصيل بدقة وأخلق من خلالها عوالم بديعة تلمسُ الخيال".