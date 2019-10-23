الملك يعتزم الارتقاء بالتعاون بين المغرب وكندا

هسبريس - و.م .ع

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الوزير الأول الكندي جوستين ترودو، بمناسبة إعادة انتخابه على رأس الجهاز التنفيذي لبلاده، وذلك عقب فوز حزبه بالانتخابات الفيدرالية.

وأعرب العاهل المغربي في هذه البرقية عن أصدق المتمنيات لترودو بالتوفيق في أداء مهامه السامية.

كما أكد الملك لترودو، عزمه الثابت على مواصلة العمل المشترك بغية الارتقاء بالتعاون المغربي- الكندي المتميز إلى مستوى شراكة ذات منفعة مشتركة، وملتزمة فعليا لفائدة الرهانات العالمية للسلام والأمن والتنمية المستدامة.