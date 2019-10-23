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الرئيسية | مدارات | فلكي: "عيد المولد" يحل يوم 10 نونبر بالمغرب

فلكي: "عيد المولد" يحل يوم 10 نونبر بالمغرب

فلكي: "عيد المولد" يحل يوم 10 نونبر بالمغرب
هسبريس من الرباط
الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 19:30

خلصت حسابات المعدل الفلكي عبد العزيز خربوش الإفراني إلى أن غرة شهر ربيع الأول ستكون يوم الأربعاء 30 أكتوبر المقبل، وبالتالي فإن ذكرى المولد النبوي (12 ربيع الأول) ستحل في المملكة يوم العاشر من نونبر المقبل.

وقال خربوش إن "فاتح ربيع الأول 1441 سيكون إن شاء الله يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019، في انتظار الإعلان الرسمي لمراقبة الهلال عبر المناطق المغربية"، مبرزا أن "المعتمد عندنا رؤيته بالعين المجردة، والحساب للاستئناس وصون الرؤية من التزوير".

وأوضح المعدل الفلكي ذاته، ضمن حسابات اطلعت عليها هسبريس، أن "رؤية الهلال ستكون ممتنعة شرقا عسيرة قريبة من الامتناع مساء يوم الإثنين 29 صفر 1441، بسبب عدم توفر كل مطالب الرؤية"، وتابع شارحا: "سيحصل اجتماع الشمس والقمر أو الاقتران بإذن الله يوم الإثنين 28 أكتوبر 2019 تمام الساعة الثالثة صباحا و39 دقيقة، وهو اجتماع ولحظة عالمية، وكلما كانت المدة ما بين الاجتماع والزمن المقوم له قليلة كانت فرصة الرؤية قليلة".

وأكمل خربوش: "الاعتماد عليها دائما ليس سليما، وهي عندنا لا تتجاوز 14 ساعة، وهي مدة قليلة لنتمكن من رؤية الهلال بالعين المجردة حسب ضوابط أخرى، منها أن مدة مكث الهــلال بعد غروب الشمس في مدينة الداخلة ذات العرض 23 درجة و42 دقيقة لن تتجاوز المطلوب، وهي في حدود 40 دقيقة، والمطلوب 12 درجة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - lary الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 19:39
الحمد لله على نعمة الإسلام والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. كل عام والأمة الإسلامية بألف خير
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12
2 - OUSSAMA الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 19:47
خلاصة الكلام الجهة الوحيدة المخول لها أخبار المغاربة بحلول الشهر الهجري الجديد و عيد المولد النبوي الشريف هي وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية و القوات المسلحة الملكية المساهمة في هده العملية غير هدا فهو مجرد إتارة أعلامية أنتهى الكلام
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-8
3 - Matrix الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 19:54
سلام الله عليكم الله ليس هناك عيد مولد نبوي فالنبي صل الله عليه وسلم لم يثبت عليه أن احتفل بعيد مولده هده بدعة الله ورسوله حق لنا الاحتفال بعيد فطر ولاضحى وسلام عليكم
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9
4 - حماية الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 20:03
ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكرنا ببعثة سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم وأنه جاء لإنقاذ البشرية مما هم فيه من الشرك والخرافة والإلحاد وبحر من الظلمات.
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7
5 - اسماعيلي الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 20:05
اللهم بلغنا اياه يا رب العالمين... و ادخله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات وكل عام وانتم بخير...
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