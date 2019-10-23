فلكي: "عيد المولد" يحل يوم 10 نونبر بالمغرب

هسبريس من الرباط

خلصت حسابات المعدل الفلكي عبد العزيز خربوش الإفراني إلى أن غرة شهر ربيع الأول ستكون يوم الأربعاء 30 أكتوبر المقبل، وبالتالي فإن ذكرى المولد النبوي (12 ربيع الأول) ستحل في المملكة يوم العاشر من نونبر المقبل.

وقال خربوش إن "فاتح ربيع الأول 1441 سيكون إن شاء الله يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019، في انتظار الإعلان الرسمي لمراقبة الهلال عبر المناطق المغربية"، مبرزا أن "المعتمد عندنا رؤيته بالعين المجردة، والحساب للاستئناس وصون الرؤية من التزوير".

وأوضح المعدل الفلكي ذاته، ضمن حسابات اطلعت عليها هسبريس، أن "رؤية الهلال ستكون ممتنعة شرقا عسيرة قريبة من الامتناع مساء يوم الإثنين 29 صفر 1441، بسبب عدم توفر كل مطالب الرؤية"، وتابع شارحا: "سيحصل اجتماع الشمس والقمر أو الاقتران بإذن الله يوم الإثنين 28 أكتوبر 2019 تمام الساعة الثالثة صباحا و39 دقيقة، وهو اجتماع ولحظة عالمية، وكلما كانت المدة ما بين الاجتماع والزمن المقوم له قليلة كانت فرصة الرؤية قليلة".

وأكمل خربوش: "الاعتماد عليها دائما ليس سليما، وهي عندنا لا تتجاوز 14 ساعة، وهي مدة قليلة لنتمكن من رؤية الهلال بالعين المجردة حسب ضوابط أخرى، منها أن مدة مكث الهــلال بعد غروب الشمس في مدينة الداخلة ذات العرض 23 درجة و42 دقيقة لن تتجاوز المطلوب، وهي في حدود 40 دقيقة، والمطلوب 12 درجة".