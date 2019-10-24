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الرئيسية | مدارات | بوعياش تنتقد بهلسنكي طريقة التعاطي مع الهجرة

بوعياش تنتقد بهلسنكي طريقة التعاطي مع الهجرة

بوعياش تنتقد بهلسنكي طريقة التعاطي مع الهجرة
هسبريس من الرباط
الخميس 24 أكتوبر 2019 - 20:10

انتقدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طريقة التعاطي مع الهجرة من زاوية تقنية محضة، مع مقاربة أمنية لقضاياها، "دون أي اعتبار للمآسي الإنسانية للنزوح القسري والاتجار بالبشر والاستغلال والفقر وانعكاساتها على آدمية المهاجرين".

وقالت بوعياش، التي كانت تتحدث بعد زوال اليوم الخميس، في إطار أشغال المؤتمر الأوروبي للهجرة، الذي تحتضنه عاصمة فنلندا، هلسنكي، يومي الخميس 24 والجمعة 25 أكتوبر الجاري: "إنه لمن واجبنا أن نسهر على تخفيف مآسي المهاجرين ومعاناتهم...فأول مسؤولياتنا باعتبارنا فاعلين في المجال هي ضمان حقوقهم الأساسية، عوض التضييق عليها، خاصة أن التاريخ يؤكد ويثبت ويعيد التأكيد على أنه لا يمكن وقف حركة الهجرة".

ولم تفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الإشارة إلى خلاصة مفادها أن المجتمع الدولي "فشل في واجب ضمان حقوق الإنسان الرئيسية لهذه الفئة الهشة".

ويأتي تنظيم هذه القمة الأوروبية رفيعة المستوى حول الهجرة في إطار الإعداد لبرنامج عمل جديد لسياسات الهجرة واللجوء بالاتحاد الأوروبي (2020-2024)، 20 سنة بعد القمة الأولى التي كانت قد انعقدت بمدينة تامبيري (Tampere)، شمال العاصمة هلسنكي، وحدد أثناءها الاتحاد الأوروبي المبادئ الأساسية لسياسته المشتركة بشأن الهجرة.

ويناقش المؤتمر الأوربي، المنظم على هامش رئاسة فنلندا للاتحاد الأوروبي من قبل الشبكة الأوروبية للهجرة-فنلندا، شبكة أوديسوس، وهي شبكة أكاديمية للدراسات القانونية حول الهجرة واللجوء بأوروبا، ومركز السياسات الأوروبي، "مجموعة من القضايا المتعلقة بسياسة الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، من بينها الإطار المالي وميزانية تدبير الهجرة، وصلاحيات وكالات الاتحاد الأوروبي المعنية بالهجرة وعلاقتها مع مسؤولية سلطات الدول الأعضاء على المستوى الداخلي للدول في ما يخص تدبير الحدود، وعلاقة الهجرة بالتنمية، وإصلاح سياسة اللجوء، من أجل نظام مشترك للجوء، وكذا الإدماج والقضايا والتحديات المتعلقة به".

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