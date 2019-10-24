24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1007:3713:1716:1818:4720:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. شركة كندية للإلكترونيات تفتتح مصنعا بالنواصر (5.00)

  2. "إدارية أكادير" تقضي بعزل رئيس جماعة إكنيون (5.00)

  3. بطل مغربي يختار "الحريك" ويرمي ميدالية في البحر (5.00)

  4. أكاديمية المملكة تتيح لتلاميذ مغاربة اكتشاف "كنوز الإسلام بإفريقيا" (5.00)

  5. المنتخب المغربي يتراجع بـ3 مراتب في ترتيب "فيفا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | الأمير مولاي رشيد يلتقي الوزير الأول الياباني

الأمير مولاي رشيد يلتقي الوزير الأول الياباني

الأمير مولاي رشيد يلتقي الوزير الأول الياباني
هسبريس - و.م .ع
الخميس 24 أكتوبر 2019 - 19:30

أجرى الأمير مولاي رشيد، الذي مثل الملك محمد السادس في حفل اعتلاء إمبراطور اليابان الجديد العرش، اليوم الخميس، بالإقامة الإمبراطورية لأكاساكا في طوكيو، محادثات مع الوزير الأول الياباني شينزو آبي.

وخلال هذه المحادثات، أعرب الوزير الأول الياباني عن شكره للأمير مولاي رشيد لمشاركته في حفل تنصيب الإمبراطور ناروهيتو.

كما أشاد آبي بالتقدم الاقتصادي، والاجتماعي والبشري الملحوظ الذي تحقق في المملكة تحت القيادة المتبصرة للملك محمد السادس، مبرزا التطور المطرد للتعاون الاقتصادي بين الرباط وطوكيو.

حضر هذا اللقاء، على الخصوص، سفير المملكة في اليابان رشاد بوهلال.

وكان الأمير مولاي رشيد، قد حضر يوم أمس الأربعاء، بالإقامة الإمبراطورية لأكاساكا، حفل شاي أقامه إمبراطور اليابان الجديد على شرف ملوك وأفراد عائلات ملكية حضروا حفل اعتلائه العرش.

كما حضر الأمير مولاي رشيد، يوم الثلاثاء، مأدبة عشاء أقامها إمبراطور اليابان بمناسبة اعتلائه العرش.

وأقيمت مراسم اعتلاء العرش، بعد زوال الثلاثاء بالقصر الإمبراطوري، بحضور أزيد من 2500 مدعوا من 190 بلدا، من ضمنهم شخصيات أجنبية رفيعة المستوى وأفراد عائلات ملكية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.