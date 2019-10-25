24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:11
|07:37
|13:17
|16:17
|18:46
|20:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "علاقات متشابكة" .. التجارة الإلكترونية تدعم "الأمن السيبراني"؟
- هذه تفاصيل خطة الويلزي "أوشن روبرتس" لتطوير الكرة المغربية
- سلطات أزيلال تراهن على الزعفران لانتشال جماعات من براثن الفقر
- حملة تقود إلى حجز 20 دراجة نارية في "باب سبتة"
- العياسي يستعرض مطالب القضاة في لقاء بنعبد القادر
بوعشرين: العفو على هاجر الريسوني "نُبل" .. والضحايا "حطب حرب" (5.00)
جزّارون يطالبون الشرطة الإدارية بمراقبة ترويج لحوم "الذبيحة السرية" (5.00)
- أخنوش يعلن نجاح مخطط غرس 3 ملايين نخلة ويرفع إنتاج التمور - (93)
- تقرير يتوقع "فشل" المغرب في الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم - (63)
- معهد ملكي يُحذر من "التدهور المستمر" للسمعة الداخلية للمغرب - (59)
- روسيا والمغرب يتّفقان على بناء مركّب للبتروكيماويات بملياري أورو - (56)
- شعارات "غير مرحّب بك" تسبق زيارة رئيس الحكومة إلى المحمدية - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الأميرة سلمى "تدخل القصر" وتحيي الناس بالرباط
شوهدت الأميرة سلمى بناني، طليقة الملك محمد السادس، وهي تخرج من قصر الرباط على متن سيارة مرسيدس فارهة بيضاء اللون، وتحيي المواطنين الذين تعرفوا عليها عصر اليوم.
وأفاد أحد المواطنين، في تصريح لجريدة هسبريس، بأنه تفاجأ لمشاهدة الأميرة وهي تسوق بنفسها السيارة، عند مخرج "قصر تواركة"، وتلوح بيدها للمواطنين ورجال الأمن، وتبادلهم التحية والابتسامات، قبل أن تتجول بسيارتها في شوارع الرباط.
وتابع المتحدث بأنه اغتنم هذه الفرصة ليحيي الأميرة بيديه، عندما كانت تغادر بوابة القصر، مضيفا أن لالة سلمى كانت ترتدي لباسا بلون "بيج" وأبيض، وكانت بجوار سيدة داخل السيارة التي حملتها إلى شوارع العاصمة.
وكانت الأميرة سلمى زارت قبل أيام قليلة متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالعاصمة الرباط، الذي يستقبل المعرضين الأساسيين لـ"كنوز الإسلام في إفريقيا من تومبكتو إلى زنجبار"، و"بينالي الرباط" المعنونة بـ"لحظة قبل الكون".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
و يخلليها ديما تعتني بالمسائل الاجتماعية