الأميرة سلمى "تدخل القصر" وتحيي الناس بالرباط

هسبريس من الرباط

شوهدت الأميرة سلمى بناني، طليقة الملك محمد السادس، وهي تخرج من قصر الرباط على متن سيارة مرسيدس فارهة بيضاء اللون، وتحيي المواطنين الذين تعرفوا عليها عصر اليوم.

وأفاد أحد المواطنين، في تصريح لجريدة هسبريس، بأنه تفاجأ لمشاهدة الأميرة وهي تسوق بنفسها السيارة، عند مخرج "قصر تواركة"، وتلوح بيدها للمواطنين ورجال الأمن، وتبادلهم التحية والابتسامات، قبل أن تتجول بسيارتها في شوارع الرباط.

وتابع المتحدث بأنه اغتنم هذه الفرصة ليحيي الأميرة بيديه، عندما كانت تغادر بوابة القصر، مضيفا أن لالة سلمى كانت ترتدي لباسا بلون "بيج" وأبيض، وكانت بجوار سيدة داخل السيارة التي حملتها إلى شوارع العاصمة.

وكانت الأميرة سلمى زارت قبل أيام قليلة متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالعاصمة الرباط، الذي يستقبل المعرضين الأساسيين لـ"كنوز الإسلام في إفريقيا من تومبكتو إلى زنجبار"، و"بينالي الرباط" المعنونة بـ"لحظة قبل الكون".