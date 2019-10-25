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الرئيسية | مدارات | الأميرة سلمى "تدخل القصر" وتحيي الناس بالرباط

الأميرة سلمى "تدخل القصر" وتحيي الناس بالرباط

الأميرة سلمى "تدخل القصر" وتحيي الناس بالرباط
هسبريس من الرباط
الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 16:55

شوهدت الأميرة سلمى بناني، طليقة الملك محمد السادس، وهي تخرج من قصر الرباط على متن سيارة مرسيدس فارهة بيضاء اللون، وتحيي المواطنين الذين تعرفوا عليها عصر اليوم.

وأفاد أحد المواطنين، في تصريح لجريدة هسبريس، بأنه تفاجأ لمشاهدة الأميرة وهي تسوق بنفسها السيارة، عند مخرج "قصر تواركة"، وتلوح بيدها للمواطنين ورجال الأمن، وتبادلهم التحية والابتسامات، قبل أن تتجول بسيارتها في شوارع الرباط.

وتابع المتحدث بأنه اغتنم هذه الفرصة ليحيي الأميرة بيديه، عندما كانت تغادر بوابة القصر، مضيفا أن لالة سلمى كانت ترتدي لباسا بلون "بيج" وأبيض، وكانت بجوار سيدة داخل السيارة التي حملتها إلى شوارع العاصمة.

وكانت الأميرة سلمى زارت قبل أيام قليلة متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالعاصمة الرباط، الذي يستقبل المعرضين الأساسيين لـ"كنوز الإسلام في إفريقيا من تومبكتو إلى زنجبار"، و"بينالي الرباط" المعنونة بـ"لحظة قبل الكون".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - اناس الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 17:28
نتمنى للاميرة الصحة و السلامة
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27
2 - نسأل الله ان ... الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 17:35
... تبقى علاقات الاسرة الملكية سليمة يسودها التفاهم و التسامح والحنان حتى يكبر ولي العهد حفظه الله في احضان والديه مطمئنا مرتاح البال متزن العواطف.
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33
3 - boussaidi الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 17:40
tous les marocains aiment lala Salma.
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27
4 - Adnan الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 17:53
الله يحفظها و وليدتها من كل ضرر
و يخلليها ديما تعتني بالمسائل الاجتماعية
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10
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