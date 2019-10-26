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كُتّاب وآراء
السليمي: "داعش" يتربّصُ بالمغرب .. والأمن جنّب اعتداءات كبيرة
الخطرُ الإرهابي يتربّصُ بالمغرب، والخلية الأخيرة المفكّكة الممتدة من دار بوعزة إلى وزان وشفشاون، تُظهر أنّ هناك إصراراً متواصلاً لضرْبِ اسْتقرار المغرب من قبل التّنظيمات المتطرّفة، التي باتتْ تستخدمُ أدوات واستراتيجيات جديدة وغير "متوقّعة" تدفعُ العقل الأمني المغربي إلى اتخاذ إجراءات "استباقية" لتفادي الهجمات المباغتة.
وفي هذا السّياق، أوضح عبد الرحيم المنار السليمي، أستاذ جامعي باحث في الشؤون الأمنية، أنّ "الأمر يتعلق بجيل الخلايا الجديدة من النّسخة الثانية من تنظيم داعش؛ فالأمر يتعلق أولا بخلية ممتدة جغرافيا تخطط في القرى لاستهداف المدن والمرافق الكبرى ثم الصعود إلى الجبال، وهذا ما يفسر هذا الامتداد من محيط الدار البيضاء إلى الشاون كمنطقة جبلية".
وأشار السلمي، في حديث لهسبريس، إلى أنّ "النوع الجديد من الخلايا يحاول التمركز في الضواحي القروية للمدن الكبرى والمتوسطة، والاعتماد على معطيات جغرافية للانتشار وتنفيذ العمليات الإرهابية".
المعطى الثّاني الذي قدّمه الباحث في الشؤون الأمنية يتعلق بأن "هذه الخلية متوسطة عدد الأفراد ليست هي الخلايا الصغيرة التي تم تفكيكها خلايا السنوات القليلة الماضية، كما أن معدل أعمار أفراد الخلية يبين أن التنظيم بات يجند فئات عمرية من سن الثلاثين فما فوق. وهذا يدل على الشكل الذي تم اختياره لتأسيس النواة الإرهابية الصلبة المفترضة".
أما المعطى الثالث، فيتعلق بالأسلحة وأدوات التنفيذ التي تم ضبطها لدى الخلية الإرهابية. وبهذا الخصوص، قال السليمي إن "المخطط الإرهابي كان يهدف إلى تنفيذ عملية إرهابية من نوع جديد قد تكون غير متوقعة، رغم أن الارهابيين يجب توقع كل أنواع الضربات منهم".
وأوضح أنّ "المخطط كان يشتغل على عنصر المفاجأة لضرب أماكن ومؤسسات غير متوقعة بدرجة كبيرة، فأدوات الغطس والمصابيح التي تستعمل تحت الماء تعبّر عن إشارات خطيرة إذا ما تم تحليل مؤشراتها الأمنية في العلاقة مع المواد الكيماوية والسائل المشبوه الذي تم ضبطه".
وفي هذا الصدد، أبرز السليمي أنّ "الأمر يتعلق بمخطط خطير يبدو أنه كان يستهدف منشآت حيوية كبيرة، وتشير أدوات التواصل التي تم ضبطها إلى أن الأمر كان يتعلق بمجموعة عمليات إرهابية كانت الخلية تريد تنفيذها في وقت واحد داخل أماكن متعددة".
وخلص السليمي إلى فكرة مفادها أنّ "تنظيم داعش في نسخته الثانية مصر على استهداف المغرب ويسعى إلى تنفيذ ضربات للإعلان عن ولاية جديدة، فالتنظيم يحاول الوصول إلى مناطق جديدة في كل دول العالم"، متوقفاً عند "اليقظة الكبيرة والتدخل الاستباقي الذي قام به المكتب المركزي للأبحاث القضائية والقدرة الكبيرة على تحليل المعلومات الاستخباراتية".
واستطرد الباحث ذاته بأنّ "التدخل في الوقت المناسب جنّب المغرب عمليات إرهابية يبدو أنها كانت تستهدف مؤسسات أو مرافق حيوية في البلاد"، مبرزاً أنّ "المعطى المعلن عنه بخصوص وجود علاقات خارجية للخلية الإرهابية التي تم تفكيكها يستمد تفسيره من السياق الإقليمي، فالمغرب بات يواجه مخاطر داعش أوروبا وداعش ليبيا وولاية داعش الساحل والصحراء وغرب أفريقيا التي يقودها أبو الوليد الصحراوي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
مسرحية مكشوفة لم تعد تنطلي على أحد.
المجد والخلود للشهداء والهزيمة والخزى والعار والمذلة للإحتلال البغيض ولا نامت أعين المحتلين الجبناء.
داعش هي اختصار لما كان يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام.
بعد ان استطاعت المنظمة الإرهابية ايجاد موقع قدم في دول اخرى جاء البغدادي وأعلن عن القيام الدولة الإسلامية وعين نفسه خليفة.
فالصحيح هو الدولة الإسلامية EI وليس DAESH
كذالك يجب أن يشتغل المخبرون مع الأجهزة الأمنية لرصد اي وجوه جديدة تتحرك بالقرب من الأماكن الحيوية للبلاد ..
دون أن انسى في النهاية التنسيق المستمر مع أصحاب الشقق و الفيلات قصد تقديم المعلومات للشرطة و الدرك عن كل شخص يحل بمحل جديد قصد قضاء بعض الأيام فيه...
داعش موجود في الشوارع.. الكريساج.. الظلم... الحكرة...الفساد.. والشعب عارف التكملة.
هههه كاليك داعش
للإرهاب ثلاثة ركائز:
فكر و تمويل و حاضنه.
فأما الفكر فهو الإسلام السياسي.
وأما التمويل فمن عوائد الغاز القطري.
وأما الحاضنة فتركيا.
المشهد في ليبيا يختصر الكلام فالمقاتلين مع السراج إخوان مسلمين ومرتزقه والتمويل قطري والحضن الدافئ تركيا التي أصبحت تشارك عسكريا ضد الليبيين بقيادة حفتر.
واحد عاس عليك او انت ناعس او منين تفيق تسبو او تقول تا يكذب وهي بسببكم انتما نخليو داعش تفركع الشعب باش تقولو انتما اين هو الأمن والله الى هادي بالمعقول انها داعش في المغرب.
سيرو تبيعو النعناع راه السياسة كبيرة عليكم .
غدا قولو لينا الميزانية مشات لارمي و صفقات التسلح.
الثقافة شرق الأوسط لن تنجحة في المغرب
الأمازيغ ثقافتهم هي التعايش و التسامح من العصور هع اليهودية و المسحية ثم الإسلام
الأمازيغ لن يتسامحو مع الإرهاب الإسلامي