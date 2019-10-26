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الرئيسية | مدارات | السليمي: "داعش" يتربّصُ بالمغرب .. والأمن جنّب اعتداءات كبيرة

السليمي: "داعش" يتربّصُ بالمغرب .. والأمن جنّب اعتداءات كبيرة

السليمي: "داعش" يتربّصُ بالمغرب .. والأمن جنّب اعتداءات كبيرة
هسبريس - عبد السلام الشامخ
السبت 26 أكتوبر 2019 - 20:00

الخطرُ الإرهابي يتربّصُ بالمغرب، والخلية الأخيرة المفكّكة الممتدة من دار بوعزة إلى وزان وشفشاون، تُظهر أنّ هناك إصراراً متواصلاً لضرْبِ اسْتقرار المغرب من قبل التّنظيمات المتطرّفة، التي باتتْ تستخدمُ أدوات واستراتيجيات جديدة وغير "متوقّعة" تدفعُ العقل الأمني المغربي إلى اتخاذ إجراءات "استباقية" لتفادي الهجمات المباغتة.

وفي هذا السّياق، أوضح عبد الرحيم المنار السليمي، أستاذ جامعي باحث في الشؤون الأمنية، أنّ "الأمر يتعلق بجيل الخلايا الجديدة من النّسخة الثانية من تنظيم داعش؛ فالأمر يتعلق أولا بخلية ممتدة جغرافيا تخطط في القرى لاستهداف المدن والمرافق الكبرى ثم الصعود إلى الجبال، وهذا ما يفسر هذا الامتداد من محيط الدار البيضاء إلى الشاون كمنطقة جبلية".

وأشار السلمي، في حديث لهسبريس، إلى أنّ "النوع الجديد من الخلايا يحاول التمركز في الضواحي القروية للمدن الكبرى والمتوسطة، والاعتماد على معطيات جغرافية للانتشار وتنفيذ العمليات الإرهابية".

المعطى الثّاني الذي قدّمه الباحث في الشؤون الأمنية يتعلق بأن "هذه الخلية متوسطة عدد الأفراد ليست هي الخلايا الصغيرة التي تم تفكيكها خلايا السنوات القليلة الماضية، كما أن معدل أعمار أفراد الخلية يبين أن التنظيم بات يجند فئات عمرية من سن الثلاثين فما فوق. وهذا يدل على الشكل الذي تم اختياره لتأسيس النواة الإرهابية الصلبة المفترضة".

أما المعطى الثالث، فيتعلق بالأسلحة وأدوات التنفيذ التي تم ضبطها لدى الخلية الإرهابية. وبهذا الخصوص، قال السليمي إن "المخطط الإرهابي كان يهدف إلى تنفيذ عملية إرهابية من نوع جديد قد تكون غير متوقعة، رغم أن الارهابيين يجب توقع كل أنواع الضربات منهم".

وأوضح أنّ "المخطط كان يشتغل على عنصر المفاجأة لضرب أماكن ومؤسسات غير متوقعة بدرجة كبيرة، فأدوات الغطس والمصابيح التي تستعمل تحت الماء تعبّر عن إشارات خطيرة إذا ما تم تحليل مؤشراتها الأمنية في العلاقة مع المواد الكيماوية والسائل المشبوه الذي تم ضبطه".

وفي هذا الصدد، أبرز السليمي أنّ "الأمر يتعلق بمخطط خطير يبدو أنه كان يستهدف منشآت حيوية كبيرة، وتشير أدوات التواصل التي تم ضبطها إلى أن الأمر كان يتعلق بمجموعة عمليات إرهابية كانت الخلية تريد تنفيذها في وقت واحد داخل أماكن متعددة".

وخلص السليمي إلى فكرة مفادها أنّ "تنظيم داعش في نسخته الثانية مصر على استهداف المغرب ويسعى إلى تنفيذ ضربات للإعلان عن ولاية جديدة، فالتنظيم يحاول الوصول إلى مناطق جديدة في كل دول العالم"، متوقفاً عند "اليقظة الكبيرة والتدخل الاستباقي الذي قام به المكتب المركزي للأبحاث القضائية والقدرة الكبيرة على تحليل المعلومات الاستخباراتية".

واستطرد الباحث ذاته بأنّ "التدخل في الوقت المناسب جنّب المغرب عمليات إرهابية يبدو أنها كانت تستهدف مؤسسات أو مرافق حيوية في البلاد"، مبرزاً أنّ "المعطى المعلن عنه بخصوص وجود علاقات خارجية للخلية الإرهابية التي تم تفكيكها يستمد تفسيره من السياق الإقليمي، فالمغرب بات يواجه مخاطر داعش أوروبا وداعش ليبيا وولاية داعش الساحل والصحراء وغرب أفريقيا التي يقودها أبو الوليد الصحراوي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - الديموقراطية والعدالة السبت 26 أكتوبر 2019 - 20:19
الدواعش والارهابيون هما هادوك لي همشو وشردو الشعب المنكوب وتينهبو ثرواتنا.
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44
2 - بالقعيدة السبت 26 أكتوبر 2019 - 20:21
ايه على الأيام كانت تتوصل 8 العشية كان نمشي السينما ب4 الدراهم منتفرج ف2 أفلام
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16
3 - شانشون السبت 26 أكتوبر 2019 - 20:26
مزيان ولكن منين انتم لهذه الدرجة بارعون. قضيوا على الكريساج وبيع القرقوبي والسطو على العقار. المهم انقولكم مزيان ولكن هذا يبين ايضا انه يوجد حزم في جهة وفي نفس الوقت تواطؤ او تساهل في جهااااااااااااات اخرى.
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52
4 - سناء السبت 26 أكتوبر 2019 - 20:28
الإسلام بلاء العالم نشكر الوقت الذي كشف لنا زيف هذه الإيديولوجية
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-100
5 - الدقة المراكشية السبت 26 أكتوبر 2019 - 20:31
في جميع الدول يتم القبض على الارهابيين ليلا والناس نيام الا عندنا,سيارات جاية وطالقة النفار وشي راكب الفوق وشي لتحت والناس خارجة كلها تفرج ولي تيصور ببورطابل ولي تيزغرتو واش هادي "هدية" او تدخل ضد ارهابيين مسلحين ويقدرو ينفجرو ,شفت video جاني بحال اشهار التلفزة المغربية
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27
6 - إسماعيل السبت 26 أكتوبر 2019 - 20:32
لا إله إلا الله ياذاك من لكذيب، واقبيظ لكذيب.
مسرحية مكشوفة لم تعد تنطلي على أحد.
المجد والخلود للشهداء والهزيمة والخزى والعار والمذلة للإحتلال البغيض ولا نامت أعين المحتلين الجبناء.
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-16
7 - سكزوفرين السبت 26 أكتوبر 2019 - 20:32
الإعلام جر الجميع إلى خطأ في الاستمرار في الحديث عن داعش.
داعش هي اختصار لما كان يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام.
بعد ان استطاعت المنظمة الإرهابية ايجاد موقع قدم في دول اخرى جاء البغدادي وأعلن عن القيام الدولة الإسلامية وعين نفسه خليفة.
فالصحيح هو الدولة الإسلامية EI وليس DAESH
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-4
8 - الفيلسوف السبت 26 أكتوبر 2019 - 20:33
يجب على الدرك ان يزيد من حجم المراقبة على كل المناطق الجبلية و الصحراوية... فغالبا من هناك تنطلق الخلايا الإرهابية..
كذالك يجب أن يشتغل المخبرون مع الأجهزة الأمنية لرصد اي وجوه جديدة تتحرك بالقرب من الأماكن الحيوية للبلاد ..
دون أن انسى في النهاية التنسيق المستمر مع أصحاب الشقق و الفيلات قصد تقديم المعلومات للشرطة و الدرك عن كل شخص يحل بمحل جديد قصد قضاء بعض الأيام فيه...
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7
9 - الحقيقة يالوطني السبت 26 أكتوبر 2019 - 20:34
سياسة دولة هى سباب من اجل الاجرام و الارهاب ضغظ الفقر وتميز والاقصاء وتهميش سباب كل شي اما الامن لا علاقة وخير داليل الاجرام في جميع المدن المغربية .على دولة تغير سياسة تهميش ودير سياسة القرب
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2
10 - Nokia السبت 26 أكتوبر 2019 - 20:35
الهدرة الخاوية
داعش موجود في الشوارع.. الكريساج.. الظلم... الحكرة...الفساد.. والشعب عارف التكملة.

هههه كاليك داعش
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24
11 - محمد سعيد KSA السبت 26 أكتوبر 2019 - 20:35
السلام عليكم
للإرهاب ثلاثة ركائز:
فكر و تمويل و حاضنه.
فأما الفكر فهو الإسلام السياسي.
وأما التمويل فمن عوائد الغاز القطري.
وأما الحاضنة فتركيا.
المشهد في ليبيا يختصر الكلام فالمقاتلين مع السراج إخوان مسلمين ومرتزقه والتمويل قطري والحضن الدافئ تركيا التي أصبحت تشارك عسكريا ضد الليبيين بقيادة حفتر.
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-15
12 - مزاب السبت 26 أكتوبر 2019 - 20:35
يجب التشهير بهم وإظهار صورهم واعدامهم في الأحياء التي يسكنون بها .تحية لرجال الأمن الاشاوس حفظكم الله من كل مكروه .
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15
13 - abdellah السبت 26 أكتوبر 2019 - 20:38
الله يعطيم الصحة الامن الوطني الله يحفض بلادنا من الفتن وجعل هدا البلد مطمئن امين
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-2
14 - Maroc السبت 26 أكتوبر 2019 - 20:41
كل مغربي داخله داعشي إلا ما رحم ربك، شعب لا يعرف و لا يعترف بمعنى الاختلاف ..
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1
15 - Hassan Sima السبت 26 أكتوبر 2019 - 20:42
ما أقلقني هـو من يدافع عن الموقوفين وهـل تعتقدون جهـاز الإستخبارات ترصدهـم على الفاضي بل هـم مجرمون ووجب على عاءلاتهـم بلع لسانهـم وعدم التفوه بتفاهـات مزيد من اليقضة الله إحمي مغربنا
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3
16 - امام من مراكش السبت 26 أكتوبر 2019 - 20:44
والله ماكاين لا داعش ولا هم يحزنون،بين الفينة والأخرى يقومون بهذه العمليات يلقون القبض على فقراء هذا الوطن ويسوقون أنفسهم امام أم الإرهاب أمريكا لكي ترضى عنهم
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-1
17 - سليمان السبت 26 أكتوبر 2019 - 20:50
داعش يتربص بالمغرب و لخوانجية و البترودولار يفتحون له النوافد ويعطونه الانطباع أن المغاربة أصبحوا معوقين مشرملين مقرقبين ودالك باقفال سبل المعرفة والرياضة والفنون والتسلية و التربية على الحفاض على التوازن البيئي و سياسة التجهيل والتعريب و تزييف الحقاءق والكدب مما دفعهم غباءهم الى دمج الخطيب... في مسلسل حزبهم الدموي ...كل هدا لأنهم مرضى الا مارحم ربك خارجين على التاريخ وغير اكفاء و غير قادرين على مسايرة العصر وتنمية و تطور الإنسان لدخول المستقبل ويريدون بكل الوساءل فرض التسلط و التحكم و التبعية لصالح اعداء محجبين...! والرجوع إلى الاستعمار الفكري الأموي والعباسي ببيداغوجية هدامة ضلامية سلبية...و باستعمال فايسبوك و 4×4 المازوط يا المسرطنة و الاقتراض من البنك الدولي للاستهلاك المفرط الغير عقلاني و مدروس والتظاهر بأنهم يعملون جاهدين في سبيل المسلمين...!!!
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4
18 - Jamal السبت 26 أكتوبر 2019 - 20:56
اللهم اكفنا شرهم و انعم علينا بالامن و الامان
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5
19 - عبدالله السبت 26 أكتوبر 2019 - 20:56
يجب على الدولة ان تتابع هاذ الاغبياء الذين يكذبون الأخبار وينكرون خير حامين أمنهم . والله العظيم الى هادشي بسال بزاف او باراكا من التكلاخ راه طلعتو لينا في الرأس بالامية والتكلاخ ديالكم.
واحد عاس عليك او انت ناعس او منين تفيق تسبو او تقول تا يكذب وهي بسببكم انتما نخليو داعش تفركع الشعب باش تقولو انتما اين هو الأمن والله الى هادي بالمعقول انها داعش في المغرب.
سيرو تبيعو النعناع راه السياسة كبيرة عليكم .
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3
20 - mounir السبت 26 أكتوبر 2019 - 20:57
كاتفكورني بأفلام الغزو الفضائي و الكائنات الفضائية.
غدا قولو لينا الميزانية مشات لارمي و صفقات التسلح.
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2
21 - citoyen السبت 26 أكتوبر 2019 - 20:57
حينما استمع الى الخطيب يوم الجمعة وهو يرهب الناس ويكفر ويتوعد. فهذا كله يولد لذى الشباب الشحن وكره الاخر. مما يولد و يعطي مثل هدا النوع من الفكر.
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-5
22 - جونمار السبت 26 أكتوبر 2019 - 21:07
ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده ايحسب لن يره احد.
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-4
23 - Vrais السبت 26 أكتوبر 2019 - 21:10
المغرب هو بلد أمازغي
الثقافة شرق الأوسط لن تنجحة في المغرب
الأمازيغ ثقافتهم هي التعايش و التسامح من العصور هع اليهودية و المسحية ثم الإسلام

الأمازيغ لن يتسامحو مع الإرهاب الإسلامي
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-4
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