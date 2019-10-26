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الرئيسية | مدارات | الملك يضع فلسطين ضمن "الثوابت الدبلوماسية"

الملك يضع فلسطين ضمن "الثوابت الدبلوماسية"

الملك يضع فلسطين ضمن "الثوابت الدبلوماسية"
هسبريس من الرباط
السبت 26 أكتوبر 2019 - 21:49

أكد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم السبت بباكو، أن الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، يضع القضية الفلسطينية ضمن ثوابت الدبلوماسية المغربية.

وسجل الجزولي، خلال القمة 18 لحركة عدم الانحياز المنعقدة في باكو، أمس واليوم السبت، أن المملكة المغربية تجدد التأكيد على تضامنها القوي والدائم مع الشعب الفلسطيني الشقيق في الدفاع عن قضيته العادلة لصمان حقوقه المشروعة وإقامة دولة ذات سيادة ومستقلة وقابلة للحياة، على حدود الرابع من يونيو لسنة 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس القرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لإقامة دولتين، معترف بها دوليا.

وأكد الوزير ذاته أن "المغرب يشدد أيضا على رفضه لكافة الاستراتيجيات والتدابير أحادية الجانب التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي، وكذا الوضع الديموغرافي والطابع الروحي والتاريخي لمدينة القدس الشرقية"، مضيفا أن "المغرب يؤكد أهمية الحفاظ على مدينة القدس كإرث عالمي مشترك وكأرض للقاء ورمز للتعايش السلمي للمؤمنين بالديانات التوحيدية الثلاثة، ومركز للقيم والاحترام المتبادل والحوار".

يُشار إلى أن الوفد المغربي المشارك في القمة، الذي يرأسه محمد الجزولي، يضمّ عادل امبارش، سفير المغرب بأذربيجان، ورضوان حسيني، مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وعبد الله بن ملوك، مدير التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف بوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - IVRY السبت 26 أكتوبر 2019 - 22:34
ا لمغرب يعقد العشرات من المؤتمرات والملتقيات الدولية .بمراكش والرباط والدار البيضاء وحتى العيون والداخلة .ولم يعقد ولوملتقى واحد حول فلسطين لمدة اكثر من عشر سنوات
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2 - الملك ليس كالآخرين السبت 26 أكتوبر 2019 - 22:52
* بصراحة ، الملك راهن رهاناً صحيحاً ومربوحاً ،
لأن إسرائيل لا مستقبل لها و مصيرها الزوال ،
وهذه ليست أحلام أومتمنيات ، وإنما حقيقية لسببين
إثنين:
1) ـ دول الجوار ، بالرغم من مواقف حكامها ، فإن
الشعوب لن تطبع مع إسرائيل ،وخيردليل فشل صفقة
القرن . وبدون تطبيع لا يمكن لإسرائيل أن تستمر، لأنها
في حاجة إلى أسواق لصرف منتوجاتها .
2) ـ الفلسطينيون يملكون القنبلة الديموغرافية ، إذ هم
في تزايد بينما الإسرائيليون في تناقص مبين .
* إذن الملك ليس كالآخرين الذين راهنوا على إسرائيل مهرولين
نحو أمريكا .
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