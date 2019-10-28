وردي: قدح بوقرعي في إقرار استقلال النيابة العامة بؤس سياسي

هسبريس من الرباط

قال حكيم وردي، باحث مغربي في القانون، إنه إذا كان صحيحا ما نقله موقع إلكتروني عن البرلماني خالد البوقرعي من ترديده بمناسبة تجمع حزبي بمولاي يعقوب بأن أكبر خطأ ارتكبته حكومة بنكيران هو إقرار استقلال السلطة القضائية واستقلال النيابة العامة، "فسيكون ذلك حتما إحدى مظاهر البؤس والضحالة الفكرية التي ابتلي بها المشهد السياسي في مغربنا الحبيب".

وأضاف أن أخطر أمر على دولة القانون "أن يترنح لسان رجل السياسة الخفيف ليرطن بالأراجيف عقب صدور حكم قضائي لا يوافق الهوى الحزبي أو الميل الإيديولوجي، فيجترح كلاما لا يخلو من حماسة ويفتقد للكياسة، ليطعن في اختيار سيادي بمنح النيابة العامة استقلاليتها استجابة لنداءات القوى الحية في منظومة العدالة".

وعزا وردي ذلك، في مقالة توصلت بها هسبريس حملت عنوان "غرور وأوهام"، ليس لأن سياسيا متأخرا يدعو إلى فرض الوصاية الحزبية على السلطة القضائية، "ولكن وأساسا لجهل مركب بحجم الدور الذي يعتقد أنه قد لعبه في إقرار الاستقلالية، ولمقولة العارف بالله ابن عطاء السكندري دلالة بليغة في توصيف الأزمة: كفى بك جهلا أن تحسن الظن بنفسك".

فالتاريخ القريب يشهد، وفق وردي دائما، "على حجم المقاومة التي أبداها المركب المصالحي في الحزب والجريدة لتحريف النقاش الرصين حول الأجرأة الدستورية لاستقلالية النيابة العامة بإخراجها من جبة رجل السياسة، كما تحتفظ الذاكرة بالافتتاحيات والمقالات الرجعية التي حاولت بالترهيب والتهويل التشويش على مكسب إصلاحي عميق طالما تشوف إليه دعاة الاستقلالية الحقيقة للسلطة القضائية التي لا يمكنها أن تكتمل بشهادة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ظل تبعية رجال الدعوى العمومية لسياسي مكبل بقيود الولاء للحزب والعشيرة".

وزاد وردي أن الذين يتشدقون منّاً أو حسرة على استقلالية النيابة العامة إثر كل إجراء منضبط للشرعية للقانونية مس بمصالحهم الحيوية، "ينبغي أن يترسخ في يقينهم أنهم بذلك يسيئون لاختيارات أمة ومسار وطن، مادام تكريس القضاء كسلطة إنما جاء به دستور 2011 في حين إن استقلالية النيابة العامة حسمتها إرادة ملكية سامية تعلو على الحسابات السياسوية الضيقة، وشرعنتها أحكام المحكمة الدستورية النهائية التي لا تقبل أي طعن".

إن امتشاق خطاب الشعبوية لتبخيس الأحكام القضائية دون إطلاع على وثائق الملف ومستنداته ولا إدراك بمساراته الإجرائية، ولا حتى قراءة لحيثياته وعلله وأسانيده الواقعية والقانونية، يضيف الباحث المغربي ذاته، "لا يحمل إلا على استبداد الميل والهوى في إطلاق العنان للسان لإصدار الأحكام في مخالفة بشعة حتى للمرجعية الدينية التي نعلن انتماءنا إليها، والتي تحض على تجنب سوء الظن الذي لا يغني عن الحق شيئا وألا يقفو المرء ما ليس له به علم، ولكنها الحماسة التي تستبد برجل السياسة فتطمس فيه البصيرة، وتجلو ما كان يواريه في السريرة من نزعة قهرية مزمنة كانت تتمنى إدامة الهيمنة الحزبية على السلطة القضائية لاستعمالها ضد الخصوم والأعداء وفرملتها في مواجهة الخلان والأصدقاء".

واعتبر وردي أن التباكي على غياب المحاسبة عن تنفيذ السياسة الجنائية، "لا يعكس إلا تمردا واضحا على الشرعية كما تبلورت في حكم المحكمة الدستورية. وللأسف، يبدو أن ضعف التنشئة القانونية وعدم صفاء الطوية لا يشجعان على فتح نقاش علمي مفيد للديمقراطية التي لا تزهر إلا باحترام السلطة القضائية"، بتعبير وردي.