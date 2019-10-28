اختتام فعاليات مؤتمر العلوم الإنسانية والاجتماعية

هسبريس - وائل بورشاشن

أسدل مؤتمر العلوم الإنسانية والاجتماعية السنوي الستار على دورته التاسعة، الأحد، بمقر رئاسة جامعة محمد الخامس في الرباط.

واختتم المؤتمر "دورة أبو السعيد خالد الحسن"، التي عقدت بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لرحيل هذا المناضل الفلسطيني، بالعاصمة المغربية، بالاستماع لآراء وملاحظات وآمال طلبة جامعة محمد الخامس الذين حضروا المؤتمر.

وناقش هذا الموعد الثقافي خلال أيامه الثلاثة قضايا متعلقة بالفكر المغاربي والمشرقي، خاصة قضايا التجديد والوصل عند محمد المختار السوسي، ومحمد بلحسن الوزاني، وعلال الفاسي، ومحمد أركون، ومحمد عابد الجابري، ومحمد عزيز الحبابي، وخالد الحسن.

سعيد خالد الحسن، أستاذ كرسي الحضارة الإسلامية والمشترك الإنساني في جامعة محمد الخامس بالرباط، قال إن "هذا المؤتمر يناقش الأصول الحضارية لفكرنا في القرنين الأخيرين وقضاياه الأساسية".

وأضاف الأكاديمي الفلسطيني أن المؤتمر تناول قضايا حساسة يتداخل فيها الفكر بالسياسة، ناقشها مشاركون من المغرب وأقطار عربية أخرى، الذين اعتزوا باحتضان الجامعة المغربية لنقاشات مثل هذه، وربطوا شبابه بهذا المناخ الذي سينعكس لا شكّ على مسيرة المغرب وإشعاعه الفكري والثقافي في محيطه العربي والدولي.

وتحدّث عباس زكي، سياسي فلسطيني عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، في محاضرته التي اختتمت فعاليات مؤتمر العلوم الإنسانية والاجتماعية للباحثين، عن رفيقه في العمل السياسي من أجل فلسطين خالد الحسن، كما تحدّث عن القضية بتأكيد أن "إسرائيل لا تستطيع قتال شعب موحد، بل تقاتل إذا كان هناك خلل داخلي –فلسطيني".

وعبّر القيادي الفتحَوي عن قناعته بأن أبناءه سيرون النصر؛ "فالرئيس الأمريكي تاجر لا يمكنه أن يقاتل، والصين إذا قدمت سيزول الاحتلال بزوال عقيدة الاحتكار الغربي"، ثم استدرك بالقول: "نحتاج الروح الجهادية، والإيمان بالعمل الشعبي داخل الدول، وترتيب البيت الداخلي؛ وإذا ظلّت فلسطين محتلة فلا وحدة، ولا تحرّر، ولا هوية عربية"، قبل أن يزيد أن "إسرائيل تحتلّ قلبَ الأمة ومقدساتها، ومن توجد بوصلتهُ في اتجاه معاد لفلسطين، مسلما كان أم مسيحيا، سيهزم ولو بعد حين".

وقال سمير بودينار، رئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، إن المقصود من المؤتمر ليس الاكتفاء بالأبعاد السياسية والفكرية والإنسانية لشخصية خالد الحسن، بل الفكرة الأساسية هي أنه منهج فكري، ونموذج في تمثلات فكرة الانتماء إلى المجتمعات، والانتماء إلى قضية معينة، والالتزام الفكري.

من جهته، شدّد مدحت الليثي، باحث في الفكر السياسي، على "أننا شبعنا تأصيلا، وجُعنا تفعيلا"، وزاد أن "المسافة بين المفكر والحركي تحتاج إلى تفكير، ونحتاج أن تكون لعالم الاجتماع والسياسة وظيفة كفاحية، فيحترم أفكاره ولا يرميها ثم يمشي؛ لأنه لا قيمة لتأصيل دون توصيل".

وقدّم الليثي مثالا بـ"واقعية خالد السعيد التي عاشها وتمثلها ولم يناد بها، ثم تركها ورحل"، ثم استدرك منتقدا "إشكالية الواقعية السياسية التي تجعل النضال لا هدف ولا قيمة له بجعلها بدل الهدف البعيد هدفا قريبا، علما أن هذا ما يفعله الإنسان العادي في كل حياته"، وأوصى بـ"الانتقال إلى قضايا التّفعيل".