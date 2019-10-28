باحثون يحذرون من "كارثة نهاية العالم" بانفجار التطور التكنولوجي

هسبريس - أمال كنين

ناقش باحثون ومفكرون، الاثنين بالرباط، سبل تجديد الفكر العربي، متحدثين عن ضرورة فتح نقاش جديد في ظل التغييرات الكبرى التي يشهدها العالم.

وفي هذا الإطار، تحدث عبد الرحمان طنكول، عميد كلية العلوم الإنسانية في الجامعة الأورومتوسطية بفاس، في كلمة له خلال الندوة التي تحمل عنوان "نحو فكر عربي جديد" المنظمة من قبل "مؤسسة الفكر العربي"، عن التغيرات التي عرفها العالم، ووصف هذا التغير بـ"السريع، بفعل تطور المجتمع الشبكي الذي يتجاوز حدود الدول".

وأبرز طنكول، في مداخلته، أن أهم التغيرات التي شهدها العالم ترتبط بالتطور التكنولوجي قائلا إن هذا الأخير هو "أخطر من التيارات الراديكالية"، منبها إلى إمكانية أن "تؤول الأمور إلى كارثة تكون بنهاية العالم".

المتحدث أشار إلى أنه من بين الإشكاليات التي باتت تطرحها هذه التغييرات تهم إشكالية القراءة وبناء المعنى، مضيفا بالقول: "على امتداد القرن العشرين، كان للعقل الإنساني آليات واضحة لقراءة الواقع؛ لكن اليوم هل الفلسفة قادرة على قراءة هذا الواقع.. الأمور بدأت تختلط، ونحن أمام مأزق غياب عناصر البرهنة ليست لدينا الوسائل الأساس لنبرر".

وزاد: "لا يمكن النفاذ إلى جوهر معنى الأحداث، وبالتالي ستظل دائما القراءة تقريبية"، منبها إلى ضرورة "الاحتراز من القراءات الجاهزة التي تشكل نوعا من الضبابية للفكر الجديد الذي نريد أن نبنيه".

طنكول تحدث عن ضرورة طرح سؤال شمولي، مفاده: "عن أي عالم نريد أن نتحدث؟"، وقال: "الكل له عالم، وينظر إلى العالم من موقعه الخاص... الموضوع جد متشعب، وزاد من صعوبته وضعية الواقع العربي هذا أن اعتبرنا أنه واقع واحد".

وأردف قائلا: "العالم العربي عالم مختلف، نعمل على كبت هذا الاختلاف وعدم إبرازه، وفي هذا الكبت يكمن المشكل".

وأشار طنكول إلى أن الفكر العربي كان دائما مرتبطا بالحدث، قائلا إنه "حان الوقت للقيام بتفكيك المفاهيم التي أسس عليها العالم العربي منذ مرحلة جمال عبد الناصر إلى اليوم".

من جانبه، قال محمد العاني، مدير مؤسسة مؤمنون بلا حدود، إن "الباحثين أصبحوا كالمنجمين في القضايا والتغيرات التي يعيشها العالم العربي"، مضيفا أن "الربيع العربي أضخم حدث عرفته المنطقة منذ الخمسينيات، بقدر ما خلع أنظمة وحكاما بقدر ما خلع أوراق التوت التي كانت تغطينا وكشف عن مستويات خطيرة من العنف والتعصب والكراهية، وتحولت هذه الانتفاضات إلى حروب أهلية وصراع دام، ناهيك عن أن المنظومة القيمية للمجتمع في المجال السياسي تفتت".

وينبه المتحدث إلى أن "الربيع العربي، على الرغم من أنه حدث كبير وخطير جدا، لا توجد دراسات تتناوله في عمقه"، مشددا على ضرورة "بناء إستراتيجية ثقافية حقيقية"، قائلا: "كوارثنا تأتي جميعها من هذا العمق الثقافي الهش".

من جانبه، قال هنري العويط، المدير العام لمؤسسة الفكر العربي، إن "أهمية تجديد الفكر العربي قضية تعني العرب كلهم في المشرق والمغرب، دولا ومؤسسات وأفراد وحكاما ومواطنين".

وتحدث العويط عن ضرورة "إعادة الاعتبار للفكر باعتباره أداة تنوير وقاطرة التنوير"، قائلا إن "إشاعة الوعي لما يتهددنا من تحديات والإسهام في ولادة هذا الفكر الجديد ونشره مسؤولية تجديده تقع على عاتق المفكرين والمثقفين".

وتابع قائلا: "من المحتمل أن يحمل اسم الفكر العربي خصوصياته، ويميل إلى التقوقع والانعزال ووصمه بالعنصرية؛ لكن المقصود الفكر الذي ينتجه ويتعاطاه العرب، سواء بلغاتهم أو بما يتقنونه من لغات؛ وهو يعبر عن انفتاحهم على القضايا الكونية الكبرى".

وطرح العويط مجموعة من التساؤلات قائلا: "هل الفكر يمثل اليوم قضية تندرج في اهتماماتنا اليومية؟ وفي ظل ما يعرفه المجتمع العربي وفي غمرة ما تواجهه من تفككات على مختلف الأصعدة، هل يمكن اعتبار أن عقد ندوات ومؤتمرات تدور حول الفكر تعد ترفا ذهنيا لا تتصل بالواقع؟ هذا الفكر العربي والذي ننادي إليه لماذا نريده جديدا؟ وما السبيل لتجديده؟ ما هي الحقول والميادين التي يتجلى بها؟".