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الأوقاف: عيد المولد النبوي الأحد 10 نونبر المقبل

الأوقاف: عيد المولد النبوي الأحد 10 نونبر المقبل
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 21:40

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن فاتح شهر ربيع الأول 1441 هجرية، هو بعد يوم غد الأربعاء 30 أكتوبر 2019 ميلادية، وأن عيد المولد النبوي الشريف سيكون يوم الأحد 12 ربيع الأول 1441 هجرية موافق لـ10 نونبر 2019 ميلادية.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول 1441 هـ، بعد مغرب يوم الاثنين 29 صفر 1441 هـ موافق لـ 28 أكتوبر 2019، فلم يثبت لديها رؤيته.

وفيما يلي نص بلاغ الوزارة في هذا الشأن:

"تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1441، بعد مغرب يوم الاثنين 29 صفر 1441 هـ، موافق 28 أكتوبر 2019 م واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته.

وعليه، فإن شهر صفر يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر ربيع الأول هو يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019م وعيد المولد النبوي هو يوم الأحد 12 ربيع الأول 1441هـ موافق 10 نونبر 2019م.

أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد المولد النبوي الشريف على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار والأمن والهناء، إنه سميع مجيب".

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