جامعيون يستنكرون "المس برموز السيادة الوطنية"

هسبريس من الرباط

استنكر جمال الدين الهاني، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط، وندّد بشدّة ما جرى "تجاه رمز من رموز السيادة الوطنية، وهو العلم الوطني، الذي يجسد وحدة الأمة المغربية، واللحمة الوجدانية للشعب المغربي".

ووقف مدرّج الشريف الإدريسي، اليوم الخميس، بكلية الآداب، في جامعة محمد الخامس بالرباط، لسماع النشيد الوطني المغربي، في جواب على التصرّف الماسّ برمزية العلم المغربي، الذي جرى على هامش مظاهرة تضامنية مع معتقلي الريف بباريس.

ودعا العميد جمال الدين الهاني، في سياق تقديمه محاضرة افتتاحية لكلية الآداب والعلوم الإنسانية، إلى تعميق الشعور الوطني والاعتزاز بالهوية الوطنية.

وعبّر الهاني، في سياق تقديمه محاضرة عبد الله بوصوف، أمين عام مجلس الجالية المغربية بالخارج، عن إيمانه بالدور الكبير للجامعة في البحث العلمي، وصناعة الإنسان المثقف المنتِج لقيم التنمية، من أجل بلورة سلوك مجتمع يربي المواطن على قيم المواطنة، والاعتزاز بها؛ وهو ما لا يحدث دون تكثيفٍ لجهود الأسرة بجانب المؤسسة التربوية والجامعية.

كما أكّد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس دور المؤسسات الوطنية في الحماية من الغلو، والتربية على قيم المواطنة، ونشر فكر الوسط والاعتدال، والتعارف بين الحضارات.