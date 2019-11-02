أمريكا تثمن مكافحة المملكة للإرهاب وتحذر من "استغلال التكنولوجيا"

هسبريس من الرباط

إشادة أمريكية متواصلة بجهود المغرب في مكافحة الإرهاب، استكملها التقرير الذي أصدرته وزارة خارجية بلاد "العم سام"، وأشارت فيه إلى أن الولايات المتحدة والمملكة "يتعاونان منذ وقت طويل في هذا المجال"، مسجلا أن "الحكومة تمضي بقوة في إستراتيجيتها الشاملة لمكافحة الإرهاب على عدة أصعدة".

وأضاف التقرير الذي هم سنة 2018 أن "الأمن المغربي، وبتنسيق مع وزارة الداخلية، أوقف 71 شخصا، وفكك أزيد من 20 خلية إرهابية، استهدفت ضرب شخصيات ومباني عمومية، فضلا عن مواقع سياحية حساسة"، مؤكدا أن "المكتب المركزي للأبحاث القضائية، المعروف اختصار بـ"بسيج"، عزز كثيرا من مكافحة الإرهاب بالمنطقة".

وأورد المصدر ذاته أن "المغرب يولي أهمية كبرى لمسألة الأمن الحدودي، خصوصا على مستوى المطارات، التي تستطيع رصد الوثائق المزورة بشكل كبير"، وزاد: "كما أن التنسيق العالي الذي يجمع البلدين قاد المغرب إلى الاستفادة من برامج أمريكية متعقلة بالمعلومات الاستخباراتية والأمن الرقمي".

وأشار التقرير الذي استعرض التنسيق مع العديد من الدول إلى أن "المغرب حليف رئيسي خارج حلف "الناتو"، كما أنه عضو متحرك في منطقة الصحراء، ويضمن اجتثاث منابع الإرهاب هناك"، مثمنا "إستراتيجيات تقنين الحقل الديني ومحاربة التطرف، عبر تعزيز التنمية الاقتصادي والبشرية، وهو ما يندرج ضمن إستراتيجية شاملة يعتمدها المغرب".

وواصل التقرير ثناءه على المملكة موردا: "المغرب يتعاون بشكل كبير مع إسبانيا وفرنسا وبلجيكا بغية التصدي للهجمات المرتقبة أو المحتملة داخل التراب الأوروبي"، مسجلا أن البلاد "تساهم في الوقت الراهن إلى جانب هولندا في رئاسة المنتدى العالمي لمحاربة الإرهاب، وتلعب دورا ديناميا داخل التحالف العالمي ضد تنظيم "الدولة الإسلامية داعش"".

واستدرك التقرير كل ما أورد من إيجابيات، موضحا أن "واقع الإرهاب سنة 2018 معقد، فالجماعات المتطرفة قادرة على إعادة النهوض، لاسيما من خلال الاستغلال الخبيث للتكنولوجيا، والتواصل مع البعيدين عبر الأنترنت".