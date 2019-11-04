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الرئيسية | مدارات | العودة إلى الحرب .. هكذا تبيع البوليساريو الوهم لساكنة المخيمات

العودة إلى الحرب .. هكذا تبيع البوليساريو الوهم لساكنة المخيمات

العودة إلى الحرب .. هكذا تبيع البوليساريو الوهم لساكنة المخيمات
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الاثنين 04 نونبر 2019 - 08:00

مباشرة بعد قرار مجلس الأمن رقم 2494، الذي كرس مكتسبات المملكة بخصوص ملف الصحراء المغربية، شرعت جبهة البوليساريو في الترويج بشكل واسع لخيار العودة إلى الحرب على بعد أيام قليلة من انعقاد مؤتمرها الخامس عشر.

ولأول مرة منذ إشراف الأمم المتحدة على نزاع الصحراء، خرجت قيادة الجبهة لتقر بفشلها في تدبير المرحلة، ملقية اللوم على مجلس الأمن الدولي، في خطوة اعتبرتها قيادات معارضة للبوليساريو مجرد حملة انتخابية لمنح المؤتمر المقبل آمالاً تُعلق على قرارات ليست بيد جماعة إبراهيم غالي، بل بيد الجزائر.

وفي رده على سؤال طرحته هسبريس بخصوص تهديد البوليساريو بالانسحاب من عملية السلام بالصحراء والعودة إلى خيار الكفاح المسلح بعد قرار مجلس الأمن الدولي الأخير، قال دبلوماسي مغربي رفيع المستوى ساخرا من هذه الخطوة: "ذلك لا يعنينا، بل يعني الأمم المتحدة التي تشرف على حل نزاع الصحراء".

من جهته، قال عبد الرحيم المنار اسليمي، رئيس المركز المغاربي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني، إن تصريحات قياديي البوليساريو بعد صدور القرار 2494 "تُبين بوضوح أنه لم تعد لهم القدرة على بناء الأساطير، التي تجعل ما تبقى من المحتجزين في مخيمات تندوف ينتظرون القرار القادم من مجلس الأمن في السنة المقبلة".

وأوضح اسليمي، في تصريح لهسبريس، أن "الأسطورة التي كانت قيادة البوليساريو تُوظفها مع إصدار مجلس الأمن كل قرار تبددت الآن. لذلك صارت الجبهة مضطرة إلى تغيير خطابها والانتقال إلى التهديد بالحرب".

ويرى الخبير في ملف الصحراء أن خطاب البوليساريو يُعبر عن "حالة التيه والشرود التي أصبحت عليها جماعة إبراهيم غالي، فهي لم تعد تعرف إلى أين تتجه، وتزداد عليها الضغوط أمام زحف احتجاجات ما تبقى من ساكنة المخيمات، واقتراب ما يسمى بمؤتمر البوليساريو، الذي قد تتقاتل فيه القيادة فيما بينها ويُقابل باحتجاجات ساكنة المخيمات، حيث لجأت الفئة المتحكمة في القرار إلى زرع اقتتال داخلي بين مكونات ما تبقى في المخيمات".

الترويج للحرب ضد المغرب يعتبره اسليمي مجرد "محاولة لتشتيت أنظار ساكنة المخيمات عن طبيعة التغيير الذي باشره مجلس الأمن في ملف الصراع بتفكيك كل الأساطير التي وظفتها قيادات البوليساريو".

نقطة ثانية يقف عندها الباحث الأكاديمي هي محاولة قيادة الجبهة تجاوز محطة المؤتمر الخامس عشر في سياق داخلي على وشك الانفجار، مضيفا "لهذا نلاحظ أن كل القيادات خرجت مباشرة بعد القرار 2494 بلغة واحدة تهدد بحرب قادمة".

ويربط الباحث ذاته إعلان العودة إلى حمل السلاح بجس نبض القيادة الجزائرية الحالية، مشيرا إلى أن "إبراهيم غالي ومجموعته يبدو أنهما يتوجسان من قرار مستقبلي قادم من الجزائر، خاصة بعد الرسائل التي أطلقها عمار سعداني المقرب جدا من القائد صالح".

كما أن السياق الإقليمي الحالي لا يسمح بإشعال المنطقة، يُضيف اسليمي، مشيرا إلى أن "الجزائر لا يمكن أن ترخص للبوليساريو بالشروع في خرق وقف إطلاق النار من فوق ترابها؛ فالجبهة موجودة فوق الأراضي الجزائرية، وإعلانها الحرب معناه المسؤولية الكاملة للجزائر، خاصة أن مسؤولية هذا البلد الجار في النزاع تغيرت مع قرارات مجلس الأمن الأخيرة، وصارت طرفا مباشرا في النزاع".

وخلص اسليمي إلى أن قيادة البوليساريو "من خلال بروباغندا الحرب قد تريد توريط الجزائر في مواجهة المغرب". وحذر من أن فرضية إعلان الحرب من طرف البوليساريو قد "تكون بهدف تحويل مخيمات تندوف إلى مأوى مركزي للجماعات الإرهابية، بقيادة أبي الوليد الصحراوي وأتباع تنظيم "داعش" المشتتين في منطقة الساحل والصحراء، والذين يسعون إلى جعل المخيمات والمنطقة العازلة الممتدة على شمال موريتانيا جزءا من منطقة الساحل والصحراء".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - حداوي الاثنين 04 نونبر 2019 - 08:10
ما عندهمش ما ياكلو ومنين جاوهم الفلوس باش شراو كل هاد العتاد الحربي ؟ فلوس الشعب الجزاءري
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2 - abdou الاثنين 04 نونبر 2019 - 08:20
إذا أردتم الحرب فأهلا و مرحبا هل تظنون بتهديدكم هذا سنهابكم باذن الله ستكون هاته اخر أيامكم لان المغاربة كلهم مستعدون للدفاع عن وطنهم
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3 - lahcen الاثنين 04 نونبر 2019 - 08:23
ما يدعيه تنظيم البوليساريو المدعم من النظام العسكري الجزائري لا يعنينا سواء كان صحيحا او مغالطة ، ما يعنينا الاستعداد والجاهزية التام ل الرد على اي تهديد يمس الوطن والمواطن ، كلنا ندرك ان النظام العسكري الجزائري وضع الجزائر بين خيارين احلاهما مر الاستمرار في دعم تنظيم البوليساريو يؤدي لا محال الى مستقبل مجهول ، الخيار الثاني الذي لا يقال خطورة على الاول محاولة النظام العسكري الجزائري التنصل من دعم تنظيم البوليساريو يعني تهاطل المصائب على الجزائر من كل الجهات حتى من الدول الحليفة مثل جنوب افريقيا وكوبا وفينزويلا وبعض االمنظمات والجمعيت التي تستفيد من البقرة .
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4 - Hassan الاثنين 04 نونبر 2019 - 08:35
الحل الواحد المتبقي هو الحرب لتحرير المحتجزين المغاربة الصحراويين لذى الارهابيين جبهة البوليزاريو
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5 - المغرب قبل كل شيء الاثنين 04 نونبر 2019 - 08:47
انا مع مغربية الصحراء وهذا لا جدال فيه لكني أتساءل في حالة التوصل إلى النزاع أسأل السليمي صاحب النظريات الخارقة وعلم الغيب اين سيقيم حوالي 20او40الف من المحتجزين في تندوف وماهي الترتيبات التي وضعتها الحكومة لاستقبال هذا العدد وماهي الضمانات التي تطلبها الحكومة لكي لا يعود هؤلاء لطلب الانفصال.ووووووو.
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6 - مغربي 100% الاثنين 04 نونبر 2019 - 08:48
سأقول لكل من سولت له نفسه إعلان الحرب على المغرب نحن جاهزون لكم أولا كشعب كله من صغيره إلى كهله ومن ملكه إلى جيشه ورجال أمنه فهلا بكم إلى مقابركم يا أيها المرتزقة ومن يساندكم . فوالله سئمنا الإنتضار حتى حسبتمونا نخشاكم فوالله لا نخشى إلى ربنا .
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7 - علي الاثنين 04 نونبر 2019 - 08:50
ابراهيم غالي كباقي أعضاء مكتب جبهة البوليزاروا مغاربة أب عن جد ويعلمون ذلك
أرى أن توجه لهم دعوت للحضور الى الرباط و التفاوض مباشرة بدون وسيط
أعلم أن ذلك من المستحيلات لأن الوسيط يريد حقه في السمسرة
على كل حال المحاولة تبين عن حسن نيت المغاربة
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8 - مغربي من أصول صحراوية الاثنين 04 نونبر 2019 - 08:51
رحم الله الجنود المغاربة الدين ضحوا بأنفسهم في سببل الوحدة ورحم الله إخواننا الصحراويين المغرر بهم بشعارات مغلوطة وبمعلومات ناقصة وملغومة في وقت كانت فيه وسائل التواصل والتوعية ضعيفة والأسلحة تتراكم على مخيمات الوهم من عدة أطراف كانت تستهدف المملكة أما جيل اليوم فهو على علم بالكثير من الحقائق وبأصوله ومكان ولادته فإن كان مرتزقا سيرتمي في حضن الجماعات الإرهابية بدول الساحل والصحراء وإن كان مؤصلا فعلا من الصحراء المغربية سيبحث بكل الوسائل للإلتحاق بوطنه وأرض أجداده وبأهله ودويه
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