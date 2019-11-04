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كُتّاب وآراء
المغرب عضو في الشبكة الإفريقية لحقوق الإنسان
خلال الجمعية العامة المنعقدة بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية، تمت إعادة انتخاب المغرب، اليوم، ممثلا بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لعضوية لجنة إشراف الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ويشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا بوفد تترأسه أمنة بوعياش، رئيسة المجلس، في أشغال المؤتمر الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية، الذي ينعقد يومي 5 و6 نونبر 2019 بالقاهرة.
ويدور هذا المؤتمر، المنظم بشراكة بين شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية والمجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، حول موضوع "الاتفاق العالمي من أجل الهجرة: الرؤية المشتركة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية، الفرص وتحديات التنفيذ".
وسيتوج هذا اللقاء باعتماد إعلان نهائي، اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان "مسودته الأولية"، بصفته رئيسًا لفريق العمل المعني بالهجرة، يتضمن توصيات بشأن الأدوار المختلفة التي يمكن للمؤسسات الوطنية أن تلعبها لتعزيز وحماية حقوق المهاجرين بشكل عام، والمساهمة في تنفيذ الاتفاق بشكل خاص.