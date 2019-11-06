أكاديمية المملكة تستنبط دروس التحديث من كوريا

هسبريس من الرباط

تنظم أكاديمية المملكة المغربية، يوم غد الخميس بالرباط، محاضرة حول موضوع "تجربة التحديث في كوريا.. دروس أساسية للبلدان النامية اليوم".

وذكر بلاغ للأكاديمية أن هذه المحاضرة، التي تنظم حول موضوع "آسيا أفقا للتفكير"، تندرج ضمن سلسلة من المحاضرات يلقيها سياسيون وعلماء ومثقفون بارزون.

وأضاف المصدر ذاته أن المحاضرة، التي تنظم في سياق الإعداد للدورة الـ46 لأكاديمية المملكة المغربية التي ستنعقد في الفترة من 9 إلى 17 دجنبر المقبل، ستتمحور حول إستراتيجية التحديث التي اتبعتها كوريا الجنوبية خلال فترة التصنيع ما بين 1962 وأواسط الثمانينيات؛ وهو نموذج التصنيع السريع الذي تحقق بفضل سياسات محكمة التنفيذ والتنسيق من لدن منظومة بيروقراطية فعالة.

وأشار البلاغ ذاته إلى أن المحاضرة التي سيلقيها سنغسو كيم، أستاذ بشعبة العلوم السياسية والدراسات الدولية ومدير معهد الدراسات الأورو-إفريقية بجامعة هانيانغ بسيول، ستتناول أيضا خصائص هذه الإستراتيجية الكورية والدروس التي يمكن استخلاصها للدول النامية.

يذكر أن الأستاذ كيم اختير في سنة 2017 باعتباره أكثر الباحثين كفاءة من قبل وزارة التربية الكورية، وأفضل باحث في مجال البحث والتطوير من قبل جامعة هانيانغ في 2018، كما نال مكافأة من اللجنة الدائمة للجمعية الكورية في سنة 2019 نظير إسهاماته في الدبلوماسية العامة الكورية.