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كُتّاب وآراء
الأميرة "للا مريم" تستقبل نجلة ومستشارة ترامب
حلت إيفانكا ترامب، نجلة ومستشارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء بمطار الرباط سلا، وذلك في زيارة للمغرب.
ولدى وصولها إلى المطار، وجدت إيفانكا ترامب في استقبالها الأميرة للا مريم.
كما كان في استقبالها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية بالرباط، ديفيد غرين، إلى جانب شخصيات أخرى.
وتهدف زيارة نجلة ومستشارة الرئيس الأمريكي إلى المغرب، على الخصوص، إلى التعريف بـ "مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة"، التي ترعاها إيفانكا ترامب، والتي تسعى إلى تحقيق التمكين الاقتصادي لنحو 50 مليون امرأة بحلول سنة 2025.
وستقوم إيفانكا ترامب، بزيارة لسيدي قاسم كما ستعقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين مغاربة بالرباط والدار البيضاء.
وتعد هذه الزيارة، حسب البيت الأبيض، ثالث زيارة دولية لإيفانكا ترامب مخصصة لدعم "مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة"، بعد جولتين زارت خلالهما كلا من إثيوبيا وكوت ديفوار، وكولومبيا والأرجنتين والباراغواي.