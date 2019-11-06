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الرئيسية | مدارات | الأميرة "للا مريم" تستقبل نجلة ومستشارة ترامب

الأميرة "للا مريم" تستقبل نجلة ومستشارة ترامب

الأميرة "للا مريم" تستقبل نجلة ومستشارة ترامب
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 06 نونبر 2019 - 16:10

حلت إيفانكا ترامب، نجلة ومستشارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء بمطار الرباط سلا، وذلك في زيارة للمغرب.

ولدى وصولها إلى المطار، وجدت إيفانكا ترامب في استقبالها الأميرة للا مريم.

كما كان في استقبالها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية بالرباط، ديفيد غرين، إلى جانب شخصيات أخرى.

وتهدف زيارة نجلة ومستشارة الرئيس الأمريكي إلى المغرب، على الخصوص، إلى التعريف بـ "مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة"، التي ترعاها إيفانكا ترامب، والتي تسعى إلى تحقيق التمكين الاقتصادي لنحو 50 مليون امرأة بحلول سنة 2025.

وستقوم إيفانكا ترامب، بزيارة لسيدي قاسم كما ستعقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين مغاربة بالرباط والدار البيضاء.

وتعد هذه الزيارة، حسب البيت الأبيض، ثالث زيارة دولية لإيفانكا ترامب مخصصة لدعم "مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة"، بعد جولتين زارت خلالهما كلا من إثيوبيا وكوت ديفوار، وكولومبيا والأرجنتين والباراغواي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - khalid52 الأربعاء 06 نونبر 2019 - 16:34
سيدي قاسم عبارة عن مدينة قروية، وجب الإهتمام بالمدن الكبيرة متل الدارالبيضاء و أغادير. و شكرا على هذه الزيارة المباركة
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-4
2 - الروسي الأربعاء 06 نونبر 2019 - 16:37
الا سيدي قاسم ماخصنا صداع مع باك
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8
3 - تهلاو فيها الأربعاء 06 نونبر 2019 - 17:15
ما لقاو فين يدوها غي لسيدي قاسم يقتلها غي الناموس ... ديرو فبالكوم راه غا ترجع لأمريكا أو غا تعاود لباها كلشي ....
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