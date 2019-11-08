مستشارة ترامب تشيد بعناية الملك بحقوق النساء

هسبريس - و.م .ع

أشادت إيفانكا ترامب، مستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي قامت بزيارة للمغرب يومي سابع وثامن نونبر الجاري، بمسلسل الإصلاحات الذي أطلقه الملك محمد السادس على مدى السنوات العشرين الماضية، "لا سيما في ما يتعلق بتعزيز حقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي".

وذكر بيان مشترك، صدر في أعقاب هذه الزيارة، أن الإصلاحات الجوهرية، التي انخرط فيها المغرب في مجال تعزيز حقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي، شكلت بالفعل محور المباحثات مع الوفد الأمريكي رفيع المستوى، الذي يتكون أيضا من الرئيس المدير العام لمؤسسة تحدي الألفية، شون كايرنكروس.

وأكد البيان المشترك أنه "تنفيذا للتوجيهات الإستراتيجية للملك محمد السادس، باشرت الحكومة المغربية إصلاحات مفصلية ساعدت النساء المغربيات على إحراز المزيد من الحقوق وتحقيق الرفاه الاقتصادي".

وجرى التذكير بهذه الإصلاحات خلال المناقشات؛ بما فيها إصلاح مدونة الأسرة عام 2004، وإصلاح قانون الشغل عام 2003، ومراجعة قانون الجنسية عام 2007، ورفع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وصولا إلى دستور عام 2011 الذي نص في المادة الـ19 منه على أن الرجل والمرأة يتمتعان "على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية".

وأشاد الوفد الأمريكي بكون بعض الإصلاحات الجارية تتقاطع مع "الهدف المشترك المتمثل في تحقيق النمو الاقتصادي المندمج الذي يكرسه ميثاق مؤسسة تحدي الألفية ومبادئ مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة".

ويتعلق الأمر أساسا بـ"قوانين مهمة" تم اعتمادها من قبل البرلمان المغربي، والتي "ستعمل على تعزيز حقوق المرأة في أراضي الجموع وتمكينها من المشاركة في الفرص الاقتصادية التي توفرها هذه الأراضي، بما في ذلك القوانين 62.17 و 63.17 و 64.17".

وانطلاقا من روح الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، فإن الولايات المتحدة تلتزم "بمواصلة دعم انخراط المغرب في النمو الاقتصادي المندمج الذي يسهم في تمكين المرأة وإدماجها في الاقتصاد المحلي والوطني".

وفي هذا الإطار، اتفق المغرب والولايات المتحدة، بالخصوص، على "العمل معا لدعم إعداد إستراتيجية عقارية وطنية بما يتيح تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد من خلال تعزيز ولوجها إلى الأرض في المغرب".

وأضاف البيان المشترك أنه تقرر، أيضا، أن تكون أرصدة مؤسسة تحدي الألفية رهن "إحداث مركز لإدماج النوع الاجتماعي في ملكية الأراضي" يقوم، من بين أنشطة أخرى، بـ"جمع وتحليل واستخدام" المعطيات لـ"دعم إعداد السياسات المستقبلية الرامية إلى رفع مشاركة المرأة في النمو الاقتصادي المرتبط بالأراضي". ويمثل وضع النساء والنهوض بحقوقهن التزاما موصولا للمملكة، مدعوما برؤية وإرادة الملك محمد السادس.