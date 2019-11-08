الملك يترأس بمراكش إحياء "ذكرى المولد النبوي"

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس سيترأس غدا السبت إحياء ليلة المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي بمراكش.

وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة بهذا الخصوص:

"تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، سيترأس إحياء ليلة المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي العامر بمدينة مراكش، وذلك بعد صلاة مغرب يوم غد السبت 11 ربيع الأول 1441 ه موافق 9 نونبر 2019 م"