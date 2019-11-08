العزوزي يهدي لقب أفضل مخترع إلى الملك والمغاربة

هسبريس من الرباط

في أول تصريح له عقب إعلان فوزه بلقب أفضل مخترع بالعالم العربي في مسابقة "نجوم العلوم" في دورتها الـ11 بقطر، قال الدكتور المغربي الشاب ابن مدينة القصر الكبير يوسف العزوزي إنه "يهدي فوزه إلى جلالة الملك محمد السادس، وإلى الشعب المغربي الذي تابع باهتمام مساره في هذه المسابقة، وأيضا إلى جميع من صوتوا له".

وغمرت فرحة عارمة يوسف العزوزي والعديد من المغاربة الذين كانوا يترقبون نتيجة المسابقة الشهيرة، خاصة بعد أن حصل على أعلى نقطة في دور نصف النهائي (88.3 نقطة)، باختراعه "دعامة لتعديل تدفق الدم عند مرضى القلب".

وتمكن يوسف العزوزي، وهو ابن البروفيسور المغربي مصطفى العزوزي، من التألق في المسابقة العربية ونيل ثقة لجنة التحكيم وتصويت الجمهور عليه بعد منافسة شديدة من قبل أردنية وقطري. وكان الطبيب المغربي الشاب قد نجح في تخطي المراحل السابقة من بين أكثر من 5600 طلب مقدم من جميع أنحاء العالم.