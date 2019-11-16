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كُتّاب وآراء
أندري أزولاي يعتز بـ"بركة محمد" في ملتقى الشباب الرائد بالصويرة
أعطيت مساء الجمعة الانطلاقة الرسمية للنسخة الخامسة من الملتقى الأورومتوسطي للشباب الرائد بمدينة الصويرة، خلال احتفالية أقيمت على شرف الضيوف والمشاركين.
الملتقى، الذي تستمر فعالياته إلى غاية يوم الأحد، والذي تنظمه السفارة الفرنسية بالمغرب للمرة الخامسة على التوالي، استقطب زهاء مائتي شاب من ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بهدف المشاركة في مختلف الورشات والموائد المستديرة التي تنظم هذه السنة تحت شعار: "الالتزام من أجل مواطنة جديدة".
وفي كلمات لهم أثناء حفل الافتتاح، استغل منظمو المنتدى الفرصة للترحيب بكافة الحضور وللتأكيد على رمزية احتضان مدينة الصويرة للحدث منذ أولى دوراته، وكذا على القيم التي يرتكز عليها الملتقى من قبيل التسامح والعيش المشترك وقبول الآخر.
وفي هذا السياق، قال المستشار الملكي أندري أزولاي إن "الإسلام واليهودية يلتقيان معا، فحوار الأديان الذي تعرفه الصويرة نابع من امتداد تاريخي عميق بعيدا عن إملاءات أي كان"، مضيفا أن "مدينة الصويرة صنفت أياما قليلة قبل انطلاق الملتقى تراثا عالميا من قبل اليونسكو".
وأشار أزولاي، ضمن كلمته، إلى مدى اعتزازه بعبارة "بركة محمد" التي تكاد تشكل بصمة لمدينة موكادور، مدينة العيش المشترك بين المسلمين واليهود، مؤكدا في هذا الصدد افتخاره بمغربيته وانتمائه إلى مدينة تعد نموذجا عالميا للتعايش والتسامح.
من جهتها، شددت السفيرة الفرنسية بالمغرب هيلين لوغال على وحدة بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، موردة: "ما يجمع الضفتين أهم مما يفرقهما. وإننا مجتمعون اليوم دفاعا عن قيم التسامح والتنمية المستدامة والمساواة بين المرأة والرجل"، وزادت: "الضرورة اليوم ملحة لتنامي الوعي الجمعي بأهمية الالتزام المواطن من طرف الشباب خصوصا".
جدير بالذكر أن الملتقى ينظم ومنذ تأسيسه بفضل شراكة بين السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي بالمغرب، ومؤسسة "الصويرة موكادور" ومؤسسة "أنا ليند"، بالإضافة إلى شركاء آخرين من المجتمع المدني والقطاع الخاص.
*بتنسيق مع المعهد العالي للإعلام والاتصال
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
Ces rencontrent se déroulent toujours dans des lieux luxueux, avec des gens qui ne connaissent pas le maroc profond: allez faire ces discours dans les bidonvilles, dans les campagnes.
Consacrez l argent de ces événements aux pauvres et nécessiteux
Vous nous fatiguez avec vos conférences, votre bla-bla-bla et festivals qui sont des pompes à fric pour les mêmes personnes .
Les marocains ne cohabitent même pas entre eux et vous parlez de cohabitation des religions??? Vous la voyez ou cette cohabitation? Moi je ne vois que haine racisme et mésentente.
Moi je ne vois que misère et souffrance des pauvres
Je vois aussi des voitures de luxe transportant des ministres et parlementaires venir débattre de la justice sociale dans des hôtels de luxe alors que la vraie justice est d arrêter de gaspiller: avez vous besoin de voitures qui coûtent une fortune pour vous déplacer?avezvous besoin d un palace pour débattre? simple salle d’un ministère ne suffit pa