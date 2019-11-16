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العمراني: انتخاب محمد بودرا "طموح إفريقي مشترك"

العمراني: انتخاب محمد بودرا "طموح إفريقي مشترك"
هسبريس من الرباط
السبت 16 نونبر 2019 - 14:10

اعتبر يوسف العمراني، سفير المغرب بجنوب إفريقيا، أن انتخاب محمد بودرا، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، ورئيس المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة، لرئاسة المنظمة العالمية للمدن والحكومات المحلية المتحدة، يعد تعبيرا عن طموح إفريقي مشترك.

وقال العمراني إن "هذه الانتخابات هي قبل كل شيء تعبير عن طموح إفريقي مشترك، وتجسيد لدينامية قارية محمودة وتضامن نشط"، مشددا على أن "إفريقيا هي التي نالت هذا الشرف، من خلال المغرب".

وأشار المسؤول الدبلوماسي ذاته إلى أن "هذه الانتخابات تعكس الصورة الإيجابية لقارة تمضي قدما بخطوات واثقة وبطموح"، مشددا على أن "هذا الحدث له دلالة خاصة للمملكة".

وأبرز العمراني أن "هذا الحدث كرس الرؤية المبتكرة والطلائعية للملك محمد السادس، التي تضع المبادئ والقيم الديمقراطية في صلب نموذج حكم مستشرف للمستقبل"، مبرزا أن "المغرب حزم أمره على الاختيار الإستراتيجي المتمثل في الجهوية المتقدمة، المتماسكة في مضامينها والشاملة في نطاقها، من أجل تحسين آليات الإدارة الترابية وتعزيز الحكامة المحلية".

وأضاف المتحدث ذاته أن "المغرب سيبدأ، بروح التضامن وتبادل الخبرات والتجارب إلى جانب الرئاسة المشتركة مع جنوب إفريقيا، ولاية تضع نصب عينيها إرساء تدبير ترابي أكثر كفاءة، وبالتالي تمكين مختلف مناطق العالم من الاضطلاع بالمهام الأساسية المنوطة بها على الوجه الأكمل".

يُشار إلى أن انتخاب محمد بودرا جرى بمناسبة انعقاد القمة العالمية للقادة المحليين والإقليميين، التي عقدتها منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بمدينة ديربان الجنوب إفريقية.

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