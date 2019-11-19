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كُتّاب وآراء
الملك يعزي رئيس الإمارات في وفاة شقيقه سلطان
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إثر وفاة أخيه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.
وقال الملك في هذه البرقية "تلقيت ببالغ التأثر والاسى نبأ فجيعة سموكم والأسرة الأميرية الجليلة في فقدان المشمول بعفو الله ورضاه أخيكم صاحب السمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته".
ومما جاء في هذه البرقية "وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب لكم، ومن خلالكم لكافة أفراد عائلتكم الأميرية المبجلة، عن أحر تعازي وأصدق مشاعر مواساتي، داعيا الله العلي القدير أن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يتقبل الفقيد المبرور، في عداد الصالحين من عباده، ويجزيه خير الجزاء على ما أسداه لوطنه من جليل الخدمات، وعلى ما قدم بين يدي ربه من صالح الأعمال والمبرات".
وأكد الملك أنه "إذ أشاطركم مشاعر الحزن في هذا المصاب الأليم الذي لا راد لقضاء الله فيه، لأسأله عز وجل أن يحفظ سموكم وأسرتكم الأميرية الكريمة من كل مكروه، وأن يشملكم بعين رعايته، ويحيطكم بألطافه الربانية"، معربا جلالته لسموه عن "أصدق مشاعر تعاطفي، مشفوعة بأسمى عبارات مودتي وتقديري".