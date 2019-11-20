للا حسناء تترأس احتفالية بالدولة العلوية في أمريكا

هسبريس - و.م .ع

ترأست الأميرة للا حسناء حفل عشاء يحتفي بالدولة العلوية في لوس أنجلس، باعتبارها "دولة تسامح"، نظمته الطائفة اليهودية السفاردية "إم هابانيم".

ولدى وصول الأميرة إلى مكان الحفل، بحي "بيفرلي هيلز"، تقدمت للسلام عليها سفيرة المغرب في واشنطن، للا جمالة العلوي، والسفير المتجول سيرج بيرديغو، وأعضاء لجنة تنظيم الحفل، ثم جرى عزف النشيدين الوطنيين للمملكة المغربية وللولايات المتحدة الأمريكية.

عقب ذلك، قام عمدة لوس أنجلس السابق، نطونيو فيارايغوسا، بتلاوة إعلان "إقرار 19 نونبر يوم المغرب بلوس أنجلس"، اعترافا بالالتزام الملكي بترسيخ قيم التسامح والسلام، قبل تسليمه نص هذا الإعلان إلى الأميرة للا حسناء.

إثر ذلك قامت الأميرة للا حسناء، باسم الملك محمد السادس، بتوشيح رجل الأعمال موريس مارسيانو بوسام العرش من درجة قائد، وجاك ريموخ، وهو رجل أعمال أيضا، وسيدني شريكي، الرئيس المؤسس لطائفة "إم هابانيم"، والحاخام جوشوا بيتون، الزعيم الروحي للطائفة اليهودية السفاردية "إم هابانيم"، بوسام العرش من درجة ضابط.

وموريس مارسيانو رجل أعمال مرموق. انضم، عقب تقاعده سنة 2012، إلى مجلس إدارة متحف الفن المعاصر. وأسس السيد جاك ريموخ، وهو من مواليد مدينة فاس، إحدى أكبر شركات المنتجات الجلدية في العالم، حيث يعد أحد أبرز الفاعلين الرائدين في هذا القطاع.

ومن جانبه، تابع سيدني شيريكي، الذي رأى النور بمدينة الدار البيضاء، دراسته بالمدرسة الصناعية والتجارية، وفي سنة 1948 هاجر إلى الولايات المتحدة حيث عمل في هيأة المهندسين، وشق بذلك مسارا مهنيا مرموقا طيلة 40 عاما تقلد خلالها العديد من مناصب المسؤولية في مناطق مختلفة من العالم.

أما سيدني شريكي، وهو أحد مؤسسي الطائفة اليهودية السفاردية "إم هابانيم" سنة 1974، شاعر وكاتب سبق أن ألف كتابا حول المغرب. بينما يقيم الحاخام جوشوا بيتان، وهو من مواليد مدينة وزان، في لوس أنجلس منذ أزيد من 45 عاما، وهو محاضر يتحدث أربع لغات بطلاقة. ويجمع بين رؤية سفاردية / مغربية متأصلة وبين معرفة عميقة بواقع وتحديات المجتمع الحديث.

وفي تصريحات عقب مراسم تسليم الأوسمة، عبر الموشحون عن عميق تأثرهم واعتزازهم البالغ بهذا التوشيح من الملك، معربين عن عميق امتنانهم وعرفانهم لأمير المؤمنين الملك محمد السادس، لدوره الحاسم في حماية الطائفة اليهودية بالمغرب، والحفاظ على التراث اليهودي المغربي وتعزيز التسامح والعيش المشترك.

إثر ذلك، قدم للأميرة للا حسناء "الكتاب الذهبي"، وهو إصدار يضم مجموعة شهادات للطائفة اليهودية المغربية التي تحافظ على التراث المغربي بالولايات المتحدة، وكذا قرار لمجلسي النواب والشيوخ بولاية كاليفورنيا، يعترف بلملك محمد السادس وأمته كرواد للتسامح ومناهضة معاداة السامية في شمال إفريقيا.

وترأست للا حسناء، عقب ذلك، حفل العشاء الذي يحتفي بالدولة العلوية باعتبارها "دولة تسامح". وتميز هذا الحفل بفقرات موسيقية قدمها الفنانون أمين الدبي وميشيل أبيخزر وموش لوك ومحمد باجدوب.

وتابعت الأميرة للا حسناء، بعد ذلك، تلاوة إبداعات شعرية لسيندي شريكي، وكلمة لألبرت إيفراح، رئيس الطائفة اليهودية السفاردية "هابانيم"، ودافيد سويسا، ناشر صحيفة "لوس أنجلس دجويش جورنال"، الذين أكدوا على اعتزازهم بموروثهم المغربي وتعلقهم الشديد ببلدهم الأصل المغرب، معربين عن تقديرهم واحترامهم لشخص الملك محمد السادس لرؤيته وقيادته على الساحة الدولية من أجل السلام والتسامح والحوار بين الأديان.