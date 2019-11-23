24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3408:0413:1916:0118:2419:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. مشروع "باب دارنا" بالبيضاء يجهض أحلام مهاجرة مغربية في كندا (5.00)

  2. جامعة وجدة تحتضن مؤتمرا حول الذكاء الاقتصادي (5.00)

  3. نقابة تدعو إلى توفير التدفئة في ثانوية بتمحضيت (5.00)

  4. وثيقة رسمية: ممارسات غير قانونية تسود قطاع المحروقات بالمغرب (5.00)

  5. مستوصف مهجور بسطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | المنبّهي يقترح "عربية وسطى" لتعزيز القدرات التواصلية للتلاميذ

المنبّهي يقترح "عربية وسطى" لتعزيز القدرات التواصلية للتلاميذ

المنبّهي يقترح "عربية وسطى" لتعزيز القدرات التواصلية للتلاميذ
هسبريس- مصطفى شاكري
السبت 23 نونبر 2019 - 11:00

بحضور ثلة من الأكاديميين والجامعيين والفاعلين في المجال التربوي، تم تقديم كتاب "العَرَبِيّةُ الدّارِجَةُ: إملائية ونحو، الأصوات، الصرف، التركيب، المعجم"، مساء الجمعة بالدار البيضاء، وهو مُؤلَّف يندرج ضمن الدراسات اللسانية الوصفية، ويُسلط الضوء على الدارجة المغربية في علاقتها البنيوية بالعربية الفصحى من الناحية التاريخية، ومن حيث التقائهما التدريجي فيما يُمكن تسميته بـ"العربية الوسطى".

الكتاب الذي ألفه الأستاذ الجامعي محمد المدلاوي المنبّهي، المتخصص في اللسانيات، عبارة عن دراسة لسانية وصفية للعربية المغربية الوسطى، بمعنى أنه يشير إلى ذلك السجل الأوسط الذي يستعمله المثقفون المغاربة في النقاشات العمومية، وحتى أغلب الأكاديميين والأساتذة الجامعيين في المحاضرات المفتوحة، أو حتى في المدرجات الجامعية والأقسام الدراسية، فضلا عن توظيفه من لدن الفاعل السياسي والحكومي في المشهد السياسي المغربي.

وتبعا لذلك، يرصد الكتاب السجل الأوسط الذي يُجسّر ما بين مستوى اللهجات العامية المحلية القديمة من جهة، ومستوى اللغة العربية الفصحى من جهة ثانية، في إشارة إلى تجاوز مشكل ازدواجية المستويات اللغوية على صعيد تدبير شؤون التربية والتكوين والبيداغوجيا، تماشيا مع مختلف التصورات، التي كان أصحابها يدعون منذ أجيال إلى ما يسمونه "ترقية العاميات وتبسيط العربية الفصحى"، يقول المدلاوي، الذي يرى أن "هذا السجل لم يحظ بعناية دراسات وصفية أكاديمية جدية محررة بنفس ذلك السجل، أي عربية ميسرّة".

ويتابع المنبّهي: "يتم بها (الدراسات) تحديد صوري دقيق ومضبوط للخصائص الصوتية والصرفية والتركيبية التي تميزه، ولما يقتضيه استعمال ذلك السجل بحكم خصائصه، من قواعد إملائية ملائمة تتجاوز في الوقت نفسه أعطاب الإملائية العربية التقليدية ونقائصها الذاتية في تدوين العربية الفصحى العتيقة نفسها"، لافتا الانتباه إلى أن "هذا القبيل من الدراسة الوصفية للعربية المغربية هو غاية الكتاب على مستوى لغة التحرير وإملائية التدوين".

وبخصوص الغاية من تأليف الكتاب، يوضح الأكاديمي المغربي أنه "غير موجه إلى التلميذ بشكل مباشر، لأن هدفه في مرحلة أولى يتجسد في مساعدة الأستاذ على التحضير بالأقسام الأولية للتعليم، بشكل يضمن سلاسة التواصل مع التلميذ الذي ولج المدرسة للمرة الأولى، من خلال تماهي اللغة المستعملة في المدرسة مع تلك التي يتواصل بها في البيت أو بالحياة اليومية، ليتهيّأ بذلك ذهنيا ولسانيا لاكتساب العربية الفصحى نفسها وبقية اللغات بدون اضطراب ذهني- لساني".

وقد صيغ الكتاب الجديد بطريقة إملائية مُبتكرة، حيث يُدون المُؤلِّف جميع الأصوات المنطوقة، بما فيها الحركات، ليستعمل بذلك حرف الألف (ــا) للتدليل على الفتحة (ــَـ)، وحرف الياء (يــ) للدلالة على الكسرة (ــِــ)، ثم حرف الواو (ــو) للتدليل على الضمة (ــُــ). وعلى سبيل المثال، فكلمة "القيسم" تدل على مفردة "القِسم"، وكلمة "الموفردات" تدل على "المُفردات"، وكلمة "الطاريقة" هي مصطلح "الطَريقة".

وأوضح المدلاوي أن "الدارجة تتوفر على هيكل منهجي بمفهومه العام على غرار ما وضعه سيبويه، أي الصرف والتركيب والمعجم والأصوات"، مضيفا أنه يقترح "منهجا معللا لكتابة الدارجة بشكل لا يترك القارئ مشتت الذهن"، أي أنه يركز على "الأفكار التي يريد تبليغها عوض التركيز على شكْل الكلمات".

وأشار المتحدث ذاته إلى أن "التلميذ يواجه في بداياته الأولى صعوبة كبيرة حتى في بناء جمل منطقية ومتكاملة لغويا، مما يستدعي سجلا لغويا من شأنه تفادي هذه العرقلة لكي يستطيع استعادة قدراته التواصلية والتحلي بالثقة في اللغة التي يود الحديث بها"، مؤكدا أن "النظام الفِعلي عمل تقني"، قبل أن يورد ما معناه أن "هذه الدارجة مرحلة تدريجية للاستئناس وزرع الثقة في التعلم".

وبشأن وجود دوارج مختلفة في ربوع المملكة، يرى الأكاديمي المغربي أن "مواقع التواصل الاجتماعي خلقت دارجة مشتركة ومفهومة بين المغاربة"، منبها إلى أن "الدارجة المغربية تتكون من المعجم الأمازيغي ومعجم اللغة العربية الفصحى وبعض اللغات الأجنبية مثل الإسبانية والفرنسية والبرتغالية".

وأضاف المدلاوي قائلا: "خاصية الدارجة أنها تُسقط الحركات، بما فيها حركة الإعراب، حيث لم يعد هناك مشكل الفاعل المرفوع والمفعول به المنصوب والمضاف المجرور، أو المبتدأ الذي يتبعه الخبر، بل توجد لغة رتبة"، ضاربا المثال بـ "مِسْطَرَة" التي أصبحت تنطق بـ "مْسْطَرَة"، قبل أن تُنطق بـ "مْسْطْرَة"، ثم "مْسْطْرْة" في مرحلة أخيرة. وأكد أن "ما تقترضه الدارجة من أفعال يخضع لنظام منهجي"، مشيرا إلى أن الكثير من المصطلحات المتداولة في المدرسة صارت تستعمل في معجم الدارجة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - عبد الحميد السبت 23 نونبر 2019 - 11:23
هل يهدف السي المنبهي إلى إقامة جسر أو صلة وصل بين مشروع عيوش الرامي إلى توجيه ضربة قاضية للعربية واستبدالها بالعامية، حتى تتسيّد الفرنسية التي يُدين لها بالولاء، ولذلك جاء إلينا بهذا الخليط الهجين كبداية للانحراف بالتدريج باتجاه مشروع عيوش؟؟؟
مجرد سؤال ولكنه يحمل إجابته بالواضح!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
2 - محايد السبت 23 نونبر 2019 - 11:26
لماذا الفرنسيين يحترمون لغتهم ولا يغيرونها ابدا . اللغة العربية واحدة و ليست أجزاء .ممكن تبسيطها بدون تغيير كلماتها. لأن كلماتها كثيرة جدا. مثل كتاب النحو الواضح الذي درس فيه آباؤنا. كان كتاب مبسط و به أمثلة سهلة وواضحة .وممكن تغيير طريقة تقديم الدروس العربية. احترموا لغتكم يا مثقفي المغرب!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
3 - Elle السبت 23 نونبر 2019 - 11:33
اقول لمن اشترك في هذه المهزلة:الا تستحي؟ ويمكرون ويمكرون الله والله خير الماكرين، انها فرصة لنرمم ما هدم من هذا التعليم من بيوتنا، عن نفسي الى جانب الانجليزية والفرنسية اولادي يتعلمون العربية الفصحى،
Aucune civilisation n'a brillé en utilisant une autre langue, j'ai étudié 4 langues en plus de mon dialecte rifiya : il n'y a pas une autre langue aussi belle que l'arabe, je vis en France et j'ai fait le choix d'enseigner à mes enfants en plus de l'anglais et le français l'arabe
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
4 - زهير السبت 23 نونبر 2019 - 11:40
كل من يجتهد باش يعزاز القدرات التواصلية ديال التلاميذ يستحق جائزة نوبل. كنتمناو ليهم كل التوفيق بإذن الله. للإشارة كل الدول المتقدمة كتقري بلغاتها الأم (دوارج سابقا) وفي نفس الوقت منفتحة على اللغات الأجنبية، وهذا هو سر النجاح ديلهوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
5 - أ.ق السبت 23 نونبر 2019 - 11:43
إذن...إن تصريف فعل (أخذ) حسب الضمائر سيكون:أنا خديتْ المسطارا/أنت خديتي المسطارا/هي خدات المسطارا/نحن خدينا المسطارا/أنتم خْديتو المسطارا/أنتن خديتو المسطارا...الخ
أما فعل أكل فيصرّف مع البغرير والبريوات طبعا...إن هذه العربية الوسطى عربية (مْسييبا) لا عربيةُ (سيبويه)،فاسألوا (مريم أمجون) ذات التسعة أعوام، كيف أتقنت العربية ،كما يتقنها أطفال المغاربة في المدارس النظامية ،ويتعلمها صغار الأمازيغ في المدارس العتيقة..فما كانت الفصحى عائقا يوما ،إلا في قلوب البعض..،فقد كنا صغارا نتكلم بها في المرحلة الابتدائية بيسر وسلاسة،وما زلنا...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
6 - عبد ربه السبت 23 نونبر 2019 - 11:44
هذا تحريف للغة العربية الفصحى ووجه آخر من وجوه عيوش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
7 - Vrais السبت 23 نونبر 2019 - 11:47
جميع اللغات لها ادبياتها
اللغة الأمازيغية لغة الوطن
اللغة العربية للتواصل مع شرق الأوسط
اللغة الفرنسية و الإنجليزية لتواصل مع العالم و العلم و المعرفة

مغرب الثقافات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
8 - عربة السبت 23 نونبر 2019 - 11:47
العربية تبقى عربية لها قواعدها الخاصة بها بها يتواصل العرب وغير العرب بينهم وبها يأخد العلم والمعرفة الموجودة في الكتب فالدارجة لا يمكن
أن نتواصل بها في الدول العربية وغيرها وأن نأخد
العلم والمعلومة بها لهذا أرى من العبث التركيز عليها لتصير في المقررات التعليمية حتى تكرس وتزيدنا انحطاطا وتخلفا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
9 - Sam السبت 23 نونبر 2019 - 11:48
لماذا لا يقترح فرنسية وسطى لتشجيع الفهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
10 - مراد السبت 23 نونبر 2019 - 11:54
تضيع للوقت في اختراع لغة عوجاء، ما الفائدة من هذا غير تضييع الوقت مادام ان الذي يقرأ بهذه الدارجة يبقى امي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
11 - حسن السبت 23 نونبر 2019 - 11:57
وما بالك بالامازيغ اللذين يلجون القسم وينهلون من العربية الفصحى مباشرة ، انكم تسعون الى وصول المستوى التعليمي بالمغرب الى الدرك الاسفل من الانحطاط ،يجب أن تعلموا أن هناك لغة عربية وحيدة هي لغة القرآن وهي الفصحي التي تعلمناها من معلمينا جازاهم الله خيرا ، واليوم اذا كانت هناك لغة عربية وسطى يجب أن نتجه الى اعتماد اللغة الانجليزية فقط دون فرنسية ولا عربية حتى نتمكن من الانفتاح على مختلف العلوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - متتبع السبت 23 نونبر 2019 - 12:00
حسب رأيي الشخصي، المشكل رقم 1 في المغرب هو "لغة التدريس". خسنا نلقاولوا الحل عاجلا وليس آجلا. هاذه المبادرة الجليلة ستعزز القدرات التواصلية للتلاميذ بكل تأكيده وستعود بالنفع الكبير علينا جميعا حاضرا ومستقبلا. نتمنى لكم كل التوفيق بإذن الله تعالى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
13 - Maher السبت 23 نونبر 2019 - 12:02
اذا كنا نراهن على اصلاح التعليم على المستوى القريب ففي ذلك مضيعة للوقت فليس المشكل في اختيار لغة وسطى تتماشى ومسستوى التلاميذ وانما المشكل في وضع برنامج شامل صادر من اهل التخصص يراعى في ذلك اشراك الاستاذ باعتباره اقرب الى المشكل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
14 - barro السبت 23 نونبر 2019 - 12:06
هجوم آخر على لغة الضاد يستهدف في الأساس الهوية الإسلاميةللمغرب. و يمكرون...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
15 - ملاحظ السبت 23 نونبر 2019 - 12:10
السلام عليكم، لغة القرآن الكريم هي اللغة العربية الفصحى، انتهى الكلام. ومن أراد تعلم لغات أخرى جيد، يقول المثل من عرف لغة قوم أمن من شرهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
16 - nawaf السبت 23 نونبر 2019 - 12:16
العربية هي لغة القرآن بحدافرها ومن ينادي بغير دلك فهو منافق كداب لا يجهر بالحقيقة وأهداف ما يتوخاه من تحريف العربية من منبعها كتاب الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
17 - 30 سنة في التعليم السبت 23 نونبر 2019 - 12:18
اللي يصايب الأزبال في الشوارع من الصباح إلى المساء ويجعل من التخريب هوايته المفضلة وعاطيها غير لشكاوي وأمنيته الوحيدة هو يمشي يعيش في بلاد النصارى واليهود، متستناشي مانو يدعم هاذه المبادرة الطيبة التي ستعود بالخير والبركة على الجيل الحالي وأجيال المستقبل. متفق مع هاذه المبادرة مائة في المائة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 17 | عرض: 1 - 17

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.