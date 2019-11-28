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الرئيسية | مدارات | الملك يجدد الحرص على التعاون والتضامن مع موريتانيا

الملك يجدد الحرص على التعاون والتضامن مع موريتانيا

الملك يجدد الحرص على التعاون والتضامن مع موريتانيا
هسبريس - و.م.ع
الخميس 28 نونبر 2019 - 12:20

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، بمناسبة احتفال بلاده بذكرى استقلالها.

وأعرب الملك عن أحر التهاني للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مقرونة بمتمنيات بموفور الصحة والعافية والهناء، وأطيب المتمنيات للشعب الموريتاني بمزيد من التقدم والازدهار.

ومما جاء في البرقية: "وإذ أستحضر بهذه المناسبة المجيدة ما يجمع الشعبين المغربي والموريتاني من روابط أخوية متينة، وما يتقاسمانه من مقومات دينية وحضارية عريقة، فإني أؤكد لفخامتكم مدى حرصي على العمل سويا معكم، من أجل المضي قدما في تعزيز علاقات التعاون والتضامن بين بلدينا، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعاتنا وطموحات شعبينا الشقيقين".

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