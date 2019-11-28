24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:38
|08:08
|13:20
|16:00
|18:23
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- معاملات "مناجم" تسجل تراجعاً طفيفاً نهاية شتنبر
- فنانون يناهضون "العنف الرقمي" ضد المغربيات بالهاتف والإنترنت
- البوريقي يغازل حبيبته في "أحبك حتى الجنون"
- آلاف أقراص الهلوسة تجر امرأتين إلى القضاء بطنجة
- آباء تلاميذ المدارس الفرنسية يحتجون بالمغرب
عائلات معتقلي الريف تطالب بالتقرير الطبي لمجلس حقوق الإنسان (5.00)
توالي جرائم قتل الأطفال ورمي الرضع بالأزبال يصدم "فيسبوكيين" (5.00)
- "الروتين اليومي" يتصدر "الطوندونس المغربي" بالإيحاء "الجنسي" - (72)
- تفاقم العجر التجاري يدفع المغرب إلى مراجعة اتفاقيات التبادل الحر - (58)
- مصدر أمني: هذه ملابسات جريمتي سلا والعرائش - (46)
- توالي جرائم قتل الأطفال ورمي الرضع بالأزبال يصدم "فيسبوكيين" - (30)
- هل تنجح "بلوكشين" في إيصال الدعم المستحق للفقراء المغاربة؟ - (29)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الملك يجدد الحرص على التعاون والتضامن مع موريتانيا
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، بمناسبة احتفال بلاده بذكرى استقلالها.
وأعرب الملك عن أحر التهاني للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مقرونة بمتمنيات بموفور الصحة والعافية والهناء، وأطيب المتمنيات للشعب الموريتاني بمزيد من التقدم والازدهار.
ومما جاء في البرقية: "وإذ أستحضر بهذه المناسبة المجيدة ما يجمع الشعبين المغربي والموريتاني من روابط أخوية متينة، وما يتقاسمانه من مقومات دينية وحضارية عريقة، فإني أؤكد لفخامتكم مدى حرصي على العمل سويا معكم، من أجل المضي قدما في تعزيز علاقات التعاون والتضامن بين بلدينا، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعاتنا وطموحات شعبينا الشقيقين".