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كُتّاب وآراء
الملك محمد السادس يشيد بتميّز العلاقات مع الإمارات
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.
وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بموفور الصحة والعافية وطول العمر، وللشعب الإماراتي بدوام التقدم والازدهار.
ومما جاء في برقية الملك محمد السادس: "أغتنم هذه المناسبة لأنوه بأواصر الأخوة والصداقة التاريخية بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبعلاقات التعاون المتميزة التي تجمعهما، مؤكدا لكم حرصي الراسخ على مواصلة العمل معكم من أجل الارتقاء بها في مختلف المجالات، لما فيه صالح شعبينا الشقيقين".