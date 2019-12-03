الملك يعزي العاهل السعودي في وفاة الأمير متعب

هسبريس - و.م .ع

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية إثر وفاة أخيه الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود.

وقال الملك في هذه البرقية "تلقيت ببالغ التأثر والأسى نعي أخيكم المرحوم صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود، تغمده الله بواسع رحمته".

ومما جاء في هذه البرقية "وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب لكم، ومن خلالكم لسائر أفراد أسرتكم الملكية الجليلة، عن أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يشمل الراحل المبرور بكريم رضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يعوضكم عن فقدانه جميل الصبر وحسن العزاء".