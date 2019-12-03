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كُتّاب وآراء
الملك يعود إلى البلاد بعد رحلة كوت ديفوار والغابون
من المرتقب أن يعود الملك محمد السادس إلى أرض الوطن في الساعات القليلة المقبلة من دولة الغابون، التي أمضى فيها إجازة خاصة بضعة أيام بعدما قدم إليها من كوت ديفوار.
وتأتي عودة الجالس على عرش المملكة في سياق زيارة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى المغرب، التي من المقرر أن يبدأها غدا الأربعاء لمدة يومين، وهي أرفع زيارة لمسؤول أمريكي إلى المملكة منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
وكانت الخارجية الأمريكية قد أوردت في بيان سابق أن بومبيو سيزور المغرب في الرابع والخامس من دجنبر الجاري، وسيجري في الرباط مفاوضات مع مسؤولين حكوميين لاستعراض الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية الوطيدة بين الدولتين، بالإضافة إلى بحث مجالات التعاون المستقبلي ضمن إطار الحوار الاستراتيجي الأمريكي-المغربي.
وكان مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية قد صرح، قبل أيام خلت، بأن الوزير بومبيو سيلتقي في الرباط الملك محمد السادس.