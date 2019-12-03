24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4208:1313:2215:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. أمير سعودي: لن نرتاح حتى نعيد فلسطين إلى أهلها (5.00)

  2. عندما وقّع رئيس "باب دارنا" اتفاقية "السافانا" بـ 800 مليون دولار (5.00)

  3. وزيرة فرنسية تؤكد التمسك بفرض "ضريبة رقمية" (5.00)

  4. أبودرار: الأغلبية أقبرت القانون الجنائي .. واتهام "البام" مفضوح (5.00)

  5. خرجات بنكيران (4.33)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | الملك يعود إلى البلاد بعد رحلة كوت ديفوار والغابون

الملك يعود إلى البلاد بعد رحلة كوت ديفوار والغابون

الملك يعود إلى البلاد بعد رحلة كوت ديفوار والغابون
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 21:49

من المرتقب أن يعود الملك محمد السادس إلى أرض الوطن في الساعات القليلة المقبلة من دولة الغابون، التي أمضى فيها إجازة خاصة بضعة أيام بعدما قدم إليها من كوت ديفوار.

وتأتي عودة الجالس على عرش المملكة في سياق زيارة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى المغرب، التي من المقرر أن يبدأها غدا الأربعاء لمدة يومين، وهي أرفع زيارة لمسؤول أمريكي إلى المملكة منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أوردت في بيان سابق أن بومبيو سيزور المغرب في الرابع والخامس من دجنبر الجاري، وسيجري في الرباط مفاوضات مع مسؤولين حكوميين لاستعراض الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية الوطيدة بين الدولتين، بالإضافة إلى بحث مجالات التعاون المستقبلي ضمن إطار الحوار الاستراتيجي الأمريكي-المغربي.

وكان مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية قد صرح، قبل أيام خلت، بأن الوزير بومبيو سيلتقي في الرباط الملك محمد السادس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - hass الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 22:22
الحمد على السلامة دام لك العز و النصر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
2 - متقاعد الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 22:26
عودة ميمونة لأمير المؤمنين محمد السادس لبلده .في حفظ الله ورعايته.ليكمل مسيرة التنمية والازدهار لأبناء الشعب المغربي الأبي.تحت شعار الله.الوطن.الملك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
3 - ابراهيم امريرت الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 22:31
الله ايبارك في عمر سيدي على سلامتك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
4 - معاد الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 22:52
اللهم أدم عليه الصحة والعافية وعودة ميمونة بالخير والازدهار.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.