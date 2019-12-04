سفارة الإمارات تخلد في الرباط عيدها الوطني الـ48

هسبريس من الرباط

أقامت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المغربية، أمس الثلاثاء بالعاصمة الرباط، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين الذي يخلد ذكرى قيام الدولة.

الحفل حضره محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، ولحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، وإدريس اعويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي، وحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، بالإضافة إلى عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المغرب، وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال.

سعيد مهير الكتبي، القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الإمارات العربية المتحدة بالرباط، أشار إلى تزامن الذكرى الـ48 لقيام دولة الإمارات مع إعلان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عام 2019 عاماً للتسامح، "في دولة تعيش في ربوعها أكثر من 200 جنسية مختلفة في جو من الانفتاح والاحترام المتبادل والتعايش المبني على مبدأ التسامح".

وأضاف الكتبي: "إن دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، تمضي بعزيمة لا تلين في مسيرتها الرائدة، وهي بذلك تعول على سواعد أبنائها وشبابها لمواصلة تحقيق الإنجازات العظيمة للوطن والمواطن".

كما أشار القائم بالأعمال بالإنابة في كلمته إلى التقدم والتطور والازدهار الذي تعيشه اليوم دولة الإمارات، والذي تواكبه سياسة خارجية متوازنة قائمة على نهج الاعتدال وقيم الحق والخير والعطاء الإنساني والتسامح؛ "وهو ما مكَّن الإمارات العربية المتحدة من أن تصبح أيقونة العطاء الإنساني على مستوى العالم، وأن تتبوأ مراكز متقدمة في مؤشر الشعور بالأمن والاستقرار، وأن تبني جسورا من علاقات الأخوة والصداقة مع دول العالم".

وأكد سعيد مهير الكتبي على الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة لتمكين المرأة وفسح المجال لها لتشارك الرجل في بناء الوطن، بالإضافة إلى تمكين الشباب ودعم ومؤازرة قدراتهم، والاهتمام الخاص بتطوير ودعم التكنولوجيا والتقنيات الحديثة؛ كما نوَّه بفوز دولة الإمارات باستضافة المعرض الدولي إكسبو 2020 دبي، الحدث الأول في العالم لعرض الإنجازات البشرية في مجالات عدة، بمشاركة أكثر من 200 دولة وشركة ومنظمة ومؤسسة تعليمية.

وبهذه المناسبة أشاد الكتبي بمستوى العلاقات الإماراتية المغربية، مؤكداً أنها "قامت منذ عهد الراحلين الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة، والملك الحسن الثاني، على أسس التعاون والاحترام المتبادل، كما شهدت مزيدا من النمو والتقارُب تحت قيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه الملك محمد السادس، لتبلغ مستوى الشراكة الإستراتيجية بين البلدين والشعبين".